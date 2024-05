Po poročanju portala Euronews naj bi do leta 2025 obnovili zapuščeno in propadlo letovišče Kupari v bližini Dubrovnika, ki je v osemdesetih letih privabljalo na tisoče mednarodnih obiskovalcev. Letovišče, ki so ga imenovali tudi Titovi Havaji, bo zasijalo v svoji prvotni veličini, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Petnajst hektarjev veliko počitniško letovišče Kupari je dobrih 15 minut vožnje proti jugu oddaljeno od Dubrovnika. Velja za najstarejše turistično naselje na Hrvaškem, ki je bilo zgrajeno leta 1920 za letovanje družin vojaških častnikov.

Središče kompleksa predstavlja Hotel Pelegrin z več kot 400 spalnicami, ki ga je zasnoval sarajevski arhitekt David Finci, zgradili pa so ga leta 1963. Hitro po odprtju so hotel razglasili za kultno zgradbo, ki so jo občudovali zaradi futuristične fasade ter nizov betonskih in s kamnom obloženih balkonov s pogledom na Jadransko morje.

Več kot milijon in pol nočitev na sezono

Finci je zasnoval tudi hotela Goričina I in II ter vili Borovka I in Borovka II, ki so ju imenovali tudi Titova in Jovankina vila, povezuje pa ju podzemni predor. Del kompleksa so bili tudi hoteli Grand, Mladost in Galeb ter največji med njimi, hotel Kupari.

V letovišču je bilo zaposlenih dobrih 400 ljudi, na sezono pa so zabeležili več kot milijon in pol nočitev.

Med napadom na Dubrovnik je bilo letovišče večkrat obstreljeno, škoda pa je vidna še danes. Foto: Guliverimage

Kompleks doletela žalostna usoda

Kompleks je nekoč veljal za enega največjih na jadranski obali in je v osemdesetih letih privabil na tisoče mednarodnih obiskovalcev. Vojska je za razvoj letovišča porabila ogromno denarja, najprej pa so tam lahko letovali le vojaški častniki ter njihovi družinski člani in prijatelji. Ljudi z vsega sveta so začeli sprejemati po 17 letih delovanja.

Leta 1991 je kompleks doletela žalostna usoda. Med napadom na Dubrovnik je bilo letovišče večkrat obstreljeno, škoda pa je vidna še danes. Po napadu je hotel služil kot kratkotrajno zatočišče in baza za hrvaške vojake, danes pa je popolnoma propadel in zapuščen. Po vojni so ga namreč povsem izropali in odnesli vse, kar je od kompleksa ostalo – okvire oken in vrat, bakrene cevi ter marmorne plošče.

Posnetki zapuščenega letovišča:

Projekt obnove prevzelo podjetje s sedežem v Singapurju

Po poročanju portala Euronews, ki se sklicuje na lokalne uradnike, naj bi letovišče do leta 2025 obnovili in znova odprli za obiskovalce. Projekt je prevzelo hotelsko podjetje s sedežem v Singapurju, ki upravlja na desetine luksuznih hotelov po vsem svetu.

Arhitekturni zgodovinar Boris Vidaković je za omenjeni portal pojasnil, kako pomembno je to območje. "Hotel Pelegrin se je ob gradnji pojavil na naslovnicah arhitekturnih revij. Takrat je presenetil tako strokovno kot širšo javnost. Stavba spada med pionirje obalnih projektov. Tudi v sedanjem stanju propadanja je še vedno videti monumentalna, kultna in prepoznavna," je povedal.

Dodal je, da za propad ni kriva le balkanska vojna, ampak je letovišče izgubilo svoj prejšnji sijaj in privlačnost. "Čeprav je bil hotel med vojno v devetdesetih letih poškodovan, je njegovo trenutno stanje posledica propadanja v zadnjih 20 letih. Ustavili so vsa vzdrževalna dela, stavba je propadla, nihče je ne nadzoruje, zato je stanje iz leta v leto vse slabše," je poudaril.

Fotogalerija 1 / 6

Eden najbogatejših youtuberjev poskrbel za incident

Letovišče danes obiščejo predvsem domačini, ki se spominjajo veličine tega kompleksa in razmišljajo o tem, kako bi ga lahko obnovili. Pred kratkim ga je obiskal eden najbogatejših youtuberjev na svetu Mr. Beast, ki je tam snemal nov visokoproračunski videospot za svoj kanal.

Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavil, so snemali izziv sedemdnevnega preživetja v zapuščenem mestu. Kot smo že poročali, se je med snemanjem zgodil tudi incident, saj se je več ljudi zastrupilo z vodo iz tamkajšnjega izvira. Po objavi posnetka je Mr. Beast dejal, da je bil to eden najtežjih izzivov, kar se jih je kdaj lotil.

Poglejte posnetek:

