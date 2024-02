Eden najbogatejših youtuberjev na svetu pri naših sosedih snema velik projekt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hrvaškem Dubrovniku so opazili svetovno znanega youtuberja Jamesa Stephena Donaldsona, bolj znanega kot MrBeasta. Po poročanju Dubrovačkega dnevnika 25-letnik tam snema nov visokoproračunski videospot za svoj kanal.

Za lokacijo snemanja je izbral propadli hotelski kompleks Pelegrin v Kuparih. Tamkajšnji prebivalci poročajo, da zaradi zapore cest že več dni nimajo dostopa do kompleksa. Eden najbogatejših YouTuberjev na svetu podrobnosti o prihajajočem projektu sicer še ni razkril, pri njegovih projektih pa običajno sodeluje ekipa 250 ljudi.

Propadajoč Hotel Pelegrin v naselju Kupari Foto: Shutterstock

Njegovo premoženje je ocenjeno na 500 milijonov dolarjev

Ameriška revija Time je MrBeasta lansko leto razglasila za enega izmed stotih najvplivnejših ljudi na svetu. Leta 2022 ga je revija Forbes uvrstila na seznam najbolje plačanih ustvarjalcev na YouTubu. Njegovo premoženje je ocenjeno na 500 milijonov dolarjev (463 milijonov evrov).

Danes ima na svojem kanalu več kot 236 milijonov naročnikov, s čimer je prvi na lestvici posameznikov z največ naročniki.

James Stephen Donaldson je kanal na YouTubu ustvaril pri 13 letih. Prepoznavnejši je postal leta 2017. Danes je priljubljen predvsem zaradi svojih bizarnih videov. Lani je denimo objavil posnetek, kako je bil sedem dni zaprt v krsti. Imel je hrano, vodo in plastenke za odvajanje, nameščene pa so bile tudi kamere, če bi šlo kaj narobe. Objavil je tudi posnetke, kako je rešil sto zapuščenih psov, kako je sedem dni preživel v izolaciji in kako je zgradil najvišji stolp iz legokock na svetu.

Pogosto pa pokaže tudi svojo humano plat. Pred kratkim je otrokom v Afriki priskrbel 20 tisoč parov čevljev. Sofinanciral je tudi izgradnjo več sto vodnjakov za pitno vodo in šolam priskrbel opremo v vrednosti 300 tisoč dolarjev (277.824 evrov).

V enem izmed posnetkov nastopil tudi Slovenec

Kot smo že poročali, je MrBeast avgusta lani objavil tudi posnetek tako imenovane ekstremne olimpijade, ki jo je priredil sam in na katero je povabil po enega udeleženca iz vsake države sveta. Na koncu je slavil in denarno nagrado v višini četrt milijona dolarjev (231.458 evrov) prejel predstavnik Libije, drugo mesto pa je osvojil Slovenec. MrBeast v videoposnetku sicer ni razkril imen udeležencev olimpijade, po naših informacijah pa je bil slovenski udeleženec Mat Peselj, ki sicer živi in dela v Združenih državah Amerike.

