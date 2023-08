Kdo je skrivnostni Slovenec, ki ga od sobote pozna ves svet

MrBeast oziroma Jimmy Donaldson, z naskokom največji zvezdnik spletne strani YouTube, kjer mu sledi kar 177 milijonov ljudi, je pretekli konec tedna objavil videoposnetek tako imenovane ekstremne olimpijade, ki jo je priredil sam in na katero je povabil po enega udeleženca iz prav vsake države sveta. Na koncu je slavil in denarno nagrado v višini četrt milijona dolarjev pobral predstavnik Libije, drugo mesto pa je osvojil Slovenec. MrBeast v videoposnetku sicer ni razkril imen udeležencev olimpijade, po naših informacijah pa je slovenski udeleženec Mat Peselj, ki sicer živi in dela v Združenih državah Amerike.

Videoposnetek z naslovom "Vsaka država na svetu se bori za 250.000 dolarjev!" je trenutno prvi na seznamu najbolj viralnih na spletni strani YouTube, ogledi videoposnetka, od sobote do danes se jih je nabralo skoraj 70 milijonov, pa še vedno naraščajo zelo hitro.

Olimpijada, ki jo je organiziral po megalomanskih projektih znani Jimmy Donaldson oziroma MrBeast in na katero je povabil po enega predstavnika oziroma predstavnico vsake države sveta, je udeležence postavila pred pet različnih izzivov: tek čez ovire, neke vrste gimnastični poligon, lokostrelstvo, sabljanje nad bazenom s penastimi kockami in za finale še strele na nogometni gol.

Do zadnjega dejanja se je uspelo prebiti predstavnikom samo sedmih držav, za zlato pa sta se po uspešno izvedenih vseh strelih na vse manjši gol udarila udeleženca iz Libije in Slovenije, ki sta morala drug drugemu ubraniti strel oziroma žogo spraviti v mrežo mimo nasprotnika. Slovenski udeleženec je svojo enajstmetrovko zapravil, Libijec pa je bil pri izvajanju uspešen. Osvojil je zlato medaljo in denarno nagrado v višini četrt milijona dolarjev oziroma okrog 230 tisoč evrov. Drugouvrščeni Slovenec je ob tem, ko so mu nadeli medaljo, pripomnil, da mu srebro tako ali tako bolj pristaja.

Kdo je "olimpijec", zaradi katerega je marsikateri sledilec MrBeasta odkril Slovenijo

Na slovenskem delu največjega spletnega foruma Reddit so se pretekli konec tedna takoj po objavi videoposnetka začela ugibanja, kdo je Slovenec oziroma slovenski udeleženec, ki je naši državi na olimpijadi, kot je še ni bilo, priboril srebro.

Oglasil se je uporabnik z vzdevkom NotSeriousCalmDown in zatrdil, da je tekmovalec iz Slovenije on sam in da bo podrobnosti na Redditu v razpravi formata AMA (Ask Me Anything - Vprašaj me karkoli) predstavil prihodnjo soboto.

Po naših informacijah je bil tekmovalec iz Slovenije Mat Peselj, Slovenec, ki sicer živi in dela v Združenih državah Amerike, natančneje v mestu Charlotte v ameriški zvezni državi Severna Karolina.

Foto: LinkedIn / Posnetek zaslona

Njegov profil na družbenem omrežju LinkedIn razkriva, da je bil med letoma 2003 in 2007 kot poveljnik pehotnega voda aktiven v Slovenski vojski, nato pa se je preselil v ZDA, kjer je diplomiral na sloviti ameriški vojaški akademiji West Point. Nato je bil med drugim zaposlen pri spletnem veletrgovcu Amazon, trenutno pa je na enem od vodstvenih položajev v podjetju CPI Security, ki proizvaja (pametne) alarmne sisteme in druge rešitve za varnost doma.