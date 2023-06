Na snemanju videa slavnega youtuberja več poškodovanih

Youtuber MrBeast, na katerega je na spletni platformi Youtube naročenih že 160 milijonov naročnikov, je poznan po svojih norih izzivih, ki se jih loteva. Med drugim v izzivih sodeluje tudi z znanimi osebnostmi, po divjem razmetavanju in razdajanju denarja, in divjih tekmovanjih.

A nedavno se na enem izmed zadnjih snemanj izzivov ni vse izteklo tako, kot bi si vsi želeli, saj se je več udeležencev izziva poškodovalo. Zvezdnik Youtuba v Severni Karolini je za potrebe snemanja skupaj s pripadajočim studijem in stanovanjem kupil zemljišče, ki služi kot popoln kraj za ustvarjanje vsebine.

Snemali naj bi izziv v olimpijskem slogu

Viri blizu Youtuberja je za TMZ povedal, da je Beast gostil izziv v olimpijskem slogu, v katerem so sodelovali predstavniki iz držav po vsem svetu. Vir je povedali tudi, da je tekmovanje vključevalo nekakšen tek z ovirami. Na neki točki je izziv postal tako intenziven in nevaren, da se je med njegovim potekom poškodovalo več športnikov, ki so utrpeli manjše poškodbe.

"MrBeast je delal na prihajajočem videu s športnimi izzivi in ​​med skoraj 200 udeleženci so imeli trije izmed njih manjše zdravstvene težave. Zdravstveno osebje je osebe takoj oskrbelo in jih kmalu zatem izpustilo,” je za portal TMZ povedal predstavnik youtuberja. O tem kakšne narave so poškodbe tekmovalcev še ni znano, a s snemanjem so po manjših zapletih vendarle lahko nadaljevali.

Videi MrBeasta dosegajo največje število ogledov na svetu

MrBeast je sicer najbolj popularen samostojni Youtuber, saj njegovemu profilu na Youtubu sledi več kot 160 milijonov ljudi, na Instagramu pa več kot 38 milijonov. Znani ustvarjalec vsebin je v enem izmed svojih zadnjih projektov sodeloval tudi s komikom Petom Davidsonom in sedemkratnim zmagovalcem Superbowla Tomom Bradyjem.

MrBeast si na Youtubu tretje mesto deli le še kanalom Cocomelon - Nursery Rhymes s 160 milijoni naročnikov, največ naročnikov pa ima kanal T-Series z 243 milijoni naročnikov, a kanal MrBeasta vseeno slovi po najbolj ogledanih videovsebinah na omenjeni platformi.

