Američani napovedujejo revolucionarno orožje

Skrivni razvojni oddelek podjetja Lockheed Martin, bolj znan kot Skunk Works, je napovedal svoj najnovejši projekt – nevidni, tj. radarsko nezaznavni dron z imenom vectis. Podjetje načrtuje, da bo prvi testni polet tega naprednega letala izvedlo do konca leta 2027.

Prvi prototip vectisa je trenutno v razvoju in je zasnovan kot velik dron za večkratno uporabo. To je potrdil O. J. Sanchez, podpredsednik in generalni direktor podjetja Skunk Works, piše Breaking Defense.

Nevidni dron še ni poletel

"Prototipni deli so naročeni, ekipa dela in načrtujemo, da bomo drone poslali v zrak v prihodnjih dveh letih," je Sanchez povedal novinarjem pred konferenco o zračnem prostoru in kibernetskem okolju.

Sanchez ni hotel komentirati podrobnosti zasnove, kot so motorji ali največja hitrost. Namignil pa je, da dron ne bo letel z nadzvočno hitrostjo. Vectis sicer do zdaj še ni poletel, opravljene so bile le simulacije poleta.

Stopnja radarske nezaznavnosti vectisa

Vectis bo za vzlet in pristanek potreboval vzletno-pristajalno stezo. Glede t. i. nevidnosti pa je Sanchez povedal, da je stopnja njegove radarske nezaznavnosti na ravni bojnih letal pete in šeste generacije. Kot je znano, ima ameriško letalstvo v svoji orožarni nevidna (stealth) letala pete generacije: F-22 in F-35. Ameriška bojna letala šeste generacije so še v razvoju.

Računalniška animacija vectisa: