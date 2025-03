Tonin: Na NSi je treba računati, prisila in moč ne bosta delovali

Prvak NSi Matej Tonin ob zaostrenih odnosih s SDS poudarja, da je na NSi treba računati in se z njo tudi pogovarjati, prisila in moč pa ne bosta delovali. Meni, da je na zadnjem kongresu dobil zaupnico članov za vodenje stranke. Pred volitvami pa se zavzema za oblikovanje močne koalicije, ki bi se s skupno listo borila za zmago.

Prvak NSi Matej Tonin se je v današnji izjavi za medije odzval na aktualno politično dogajanje na slovenskem strankarskem parketu dobro leto pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami.

Glede cilja stranke v naslednji bitki za glasove volivcev Tonin vztraja pri stališču, da je cilj stranke zamenjava oblasti, ker si "Slovenija ne more privoščiti še enega mandata vlade Roberta Goloba". "V NSi delamo vse, da to teh zamenjav pride, in tudi našim kolegom v SDS sporočamo, da se pač na moč nekih stvari ne da narediti in se bo treba iskreno pogovarjati in o določenih stvareh tudi dogovoriti," je komentiral napete odnose z največjo opozicijsko stranko.

Ti so v četrtek prinesli nov besedni spopad med prvakoma NSi in SDS. Predsednik SDS Janez Janša je namreč v izjavi dejal, da bi lahko stavili, da je zelo malo možnosti, da bo Tonin vodil NSi na naslednje volitve, zato se bodo v SDS pogovarjali z drugimi.

Tonin je danes med drugim poudaril, da so člani NSi tisti, ki odločajo, kdo bo stranko popeljal na volitve, ne pa kdorkoli zunaj stranke. Na novinarsko vprašanje, ali bo sam stranko popeljal na naslednje volitve, pa je odvrnil: "Za mene to sploh ni vprašanje. Mi smo imeli kongres, kjer sem dobil 85-odstotno podporo. Mislim, da je bilo sporočilo naših članov jasno."

Ob vprašanju, ali je za NSi Janša še lahko kandidat za mandatarja, pa je spomnil, da so o tem že vse jasno povedali. "Če je Janez Janša edini kandidat za predsednika vlade, to na drugi strani sproži silovito mobilizacijo, kar v končni posledici vedno pomeni, da volitve ali izgubimo ali pa pristanemo v opoziciji," je prepričan prvak NSi.

Sloveniji želijo ponuditi nekaj svežega

Po njegovih besedah morajo biti v času pred naslednjimi volitvami politično inovativni, Sloveniji ponuditi nekaj svežega in dati državi "novo upanje". To je po njegovem mnenju močna koalicija, ki bi na volitve odšla s skupno listo in se resno borila za zmago. Pri tem računa na partnerje na desnici, med katerimi je izpostavil stranke Demokrati, SLS in Fokus.

Glede kadrovskih usklajevanj o imenovanju guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic je Tonin dejal, da ta spominjajo na tragikomedijo in kažejo na nezmožnost dela slovenske politike, da se pogovarja in dogovori. "Tukaj bodo bolj kot javno obračunavanje in vkopavanje na nekih pozicijah, kdo je za koga in kdo je proti komu, koristili iskreni, mestoma tudi dolgotrajni sestanki," je dodal.

Odtegnitev podpore NSi ustavnim spremembam je pripisal izgubi zaupanja. "Če ni vzpostavljenega zaupanja, da bo tvoj partner resnično naredil tisto, za kar sta se dogovorila, potem je lahko pri teh ustavnih spremembah nekdo zelo, zelo grdo izigran. Mi smo to zaupanje v Svobodo izgubili že davno," je Tonin predstavil razloge NSi za takšno odločitev.

Tudi slovensko politiko zadnje tedne zaposluje vprašanje višanja obrambnih izdatkov. Tonin je dejal, da ima Slovenija na tem področju velike težave. Po njegovem mnenju bi bilo slabo, če bi to temo v času do volitev izkoristili za medsebojno obračunavanje.