Kdo piše neumnosti, kdo paktira z Golobom?

Odnos med predsednikoma SDS in NSi se je še zaostril prejšnji teden po glasovanju o predlogu za začetek postopka ustavnih sprememb glede imenovanja vlade, na katerem SDS ni prijavila prisotnosti in je tako omogočila nadaljevanje postopka. V NSi, kjer so sicer predlog pripravili, so glasovali proti, SDS pa so po glasovanju obtožili nenačelne koalicije z vladnimi strankami. Janša je tedaj Toninu odgovoril, da piše neumnosti.

Okrogli izgovor Tonina

V današnji izjavi za medije ob oddaji podpisa za razpis referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti je Janša dejal, da so v NSi prejšnji teden glasovali proti predlogu "s precej okroglim izgovorom". V SDS pa so po njegovih pojasnilih nadaljevanje postopka spremembe ustave omogočili, ker so v preteklosti tudi sami že trikrat predlagali podobno poenostavitev. Po njegovih besedah je namen predloga dober, saj je to, da Slovenija po parlamentarnih volitvah "izgubi mesec ali dva zaradi postopkov pri sestavljanju vlade", škodljivo. "Vsak dan, ki ga tukaj prihranimo, je preprosto pomemben. Mi smo trikrat sestavili vlado in se tega neposredno zavedamo," je dodal Janša.

Opozoril pa je, da bi tokratni predlog omogočal nove blokade. "Način, ko lahko predsednik države zablokira vlado, pa tudi če ima ta dvotretjinsko večino, je nekaj, ko gremo iz dežja pod kap," je dejal Janša. Meni, da je sprememba ustave v interesu vseh strank, tudi NSi.

Kdo se ne bo uvrstil v DZ in kdo ne bo vodil vlade?

Glede Tonina pa je dejal: "Lahko gremo stavit, da je zelo malo možnosti, da bo Tonin vodil NSi na naslednje volitve, tako da se bomo pogovarjali z drugimi."

Kar se tiče Janeza Janše - lahko gremo stavit, da je zelo malo možnosti, da bo po naslednjih volitvah predsednik vlade.



Glede njegovih napovedi pa: v preteklosti se niso ravno dobro postarale.https://t.co/Ffl80deW1f pic.twitter.com/LzlQsWk3Nn — Matej Tonin (@MatejTonin) March 13, 2025

Tonin mu je v odzivu za STA odvrnil v podobnem slogu, pripravljen je namreč staviti, da je zelo malo možnosti, da bo Janša predsednik vlade po naslednjih volitvah.