V SDS so pripravili že drugo interpelacijo vlade Roberta Goloba. Predvidoma jo bodo vložili že danes, več o njej bodo povedali na novinarski konferenci ob 13. uri. Napovedali pa so jo, ker se Golob ni opravičil za kritike vlade Janeza Janše glede znižanja odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove.

Golob je minuli teden v oddaji 24ur zvečer dejal, da je prav Janševa vlada leta 2012 ob izpeljavi takratne pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za skoraj 20 odstotkov. Iz tega po njegovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev, saj jim je takratna vlada v resnici poslabšala položaj.

V SDS so očitke zavrnili kot lažne, zato so zahtevali opravičilo, v nasprotnem primeru pa napovedali interpelacijo vlade. Tako današnja napoved vložitve interpelacije prihaja, ker opravičila Goloba ni bilo.

Vlada: Veselimo se argumentirane razprave

Iz kabineta predsednika vlade so namreč v petek sporočili, da je nesporno dejstvo, da se je odmerni odstotek znižal za okoli 20 odstotnih točk, da pa se veselijo argumentirane razprave in izmenjave dejstev o položaju upokojencev, ki da jih SDS izkorišča za svoje politične obračune.

Zaradi podobnih izjav o nižanju odmernega odstotka je SDS zahtevala opravičilo tudi od poslanke Levice Nataše Sukič. Ker se ni opravičila, so v ponedeljek vložili predlog za njeno razrešitev z mesta podpredsednice DZ.

Po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za STA se je odmerni odstotek z reformo iz leta 2012 matematično preračunal. Matematični preračun je bil po njihovih besedah potreben, ker je nova reforma prinesla nov način izračunavanja valorizacijskega količnika, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove.

Odstotek se je res znižal, a to ni imelo vpliva

Skladno s pokojninsko reformo iz leta 1999 bi odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe leta 2013 znašal 78 odstotkov. Po pokojninski reformi, ki so jo v DZ leta 2012 sprejeli brez glasu proti, pa je bil odstotek za odmero pokojnine določen precej nižje, pri 57,25 odstotka. A ker se je spremenil valorizacijski količnik, je po reformi 2012 izračunani odmerni odstotek ustrezal dejanskemu odstotku iz reforme pred tem, izhaja iz pojasnil Zpiza.

Prvo interpelacijo o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba je skupina poslancev SDS vložila že marca 2023. Očitali so ji združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine, ukinitev urada za demografijo, opustitev dolžnega ravnanja na področju zdravstva in na področju preprečevanja nezakonitih migracij. V državnem zboru so 19. aprila 2023 opravili le razpravo, saj predlagatelji niso vložili nobenega predloga sklepa oz. konstruktivne nezaupnice, o katerih bi lahko glasovali.