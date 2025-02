Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin je oblikoval svojo nacionalno delegacijo znotraj politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). Kot razlog v njegovi pisarni navajajo, da so se pojavili pritiski SDS, ki so privedli do razrešitve Tonina z mesta zakladnika delegacije. Na Toninovo potezo se je že odzvala poslanka SDS v Evropskem parlamentu Romana Tomc z besedami, da je Tonin postal vodja samega sebe. S tem je opozorila na dejstvo, da ima NSi v Bruslju zgolj enega poslanca.

V pisarni evropskega poslanca so za STA pojasnili, da je bilo sprva sodelovanje v skupni delegaciji konstruktivno, odgovornosti pa so bile pravično razdeljene.

Zaradi SDS Tonin ni več zakladnik

"Vendar pa so se kmalu pojavili pritiski vodstva SDS, kar je privedlo do razrešitve poslanca Tonina z mesta zakladnika delegacije, kjer je bil zadolžen za potrjevanje računov o dejavnostih poslancev. Ob tem so sledili tudi javni napadi nekaterih kolegov iz delegacije na njegovo delo, kar je dodatno zaostrilo odnose znotraj skupine," so zapisali.

Je kakovosten in zavzet

Oblikovanje samostojne delegacije tako označujejo kot pričakovan razplet. Ob tem dodajo, da ima Slovenija prvič dve delegaciji v okviru EPP, kar prinaša novo dinamiko v zastopanju slovenskih interesov na evropski ravni. Zagotavljajo še, da je vodstvo skupine EPP prepoznalo kakovostno in zavzeto delo poslanca Tonina. Izkazali so mu tudi podporo pri njegovem nadaljnjem delovanju, zdaj kot vodja delegacije.

Slovenija sicer ni prva država, ki ima znotraj EPP več delegacij, pojasnjujejo viri pri EPP. Ima jo tudi več drugih držav.

Romana Tomc o sporu s Toninom: "Gre zgolj za osebne ambicije po funkcijah. To ni ovira, da ne bi v nadaljevanju skupaj delali za dobro Slovenije. Pomembni dogodki so pred nami in mi smo za sodelovanje!" Foto: Spletna stran Romane Tomc

Romana Tomc je na omrežju X zapisala, da po tem, ko je Matej Tonin na račun velike zmage SDS na EU volitvah dobil članstvo v odborih, ki si jih je želel, se je že lani decembra odločil iti na svoje. "Postal je vodja samega sebe. Po moji oceni v ozadju ni nič od tega, kar bi radi na silo ustvarili mediji, torej razdor med SDS in NSi, ampak zgolj osebne ambicije po funkcijah. To ni ovira, da ne bi v nadaljevanju skupaj delali za dobro Slovenije. Pomembni dogodki so pred nami in mi smo za sodelovanje!"

Tomc hoče vse

Na to pisanje se je Tonin odzval z besedami, da je Romana Tomč že toliko mandatov poslanka, da bi morala vedeti, da v Evropskem parlamentu dobijo toliko mest, kolikor je težka delegacija. "Tudi na moj račun je Romana oziroma slovenska delegacija dobila več. Presenetile so me ambicije Romane Tomc, da potem, ko je postala podpredsednica EPP, vodenje slovenske delegacije ni prepustila kakšnemu svojemu kolegu, s čimer bi imela Slovenija v biroju dva člana, ampak je obe poziciji zasedala sama. Hrvaška je na primer ravnala bolj preudarno."

Dodal je, da z njegovim imenovanjem za vodjo delegacije kolegi v SDS niso nič izgubili, je pa pridobila Slovenija, hkrati pa se bo tudi izboljšala informiranost preostalih poslancev.