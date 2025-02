Župan Grosuplja in predsednik občinskega odbora SDS Peter Verlič je predlagal izključitev dveh pomembnih članov stranke v Grosuplju, strankarski trdnjavi stranke Janeza Janše, ki na parlamentarnih volitvah v tem okraju tradicionalno zmaguje z veliko prednostjo. Kot poroča N1, je občinski nadzorni odbor iz stranke izključil brata Hočevar, Dušana, nekdanjega predsednika SDS Grosuplje in direktorja občinske uprave, in Mihaela, nekdanjega direktorja grosupeljskega zavoda za turizem, zdaj občinskega svetnika. Brata Hočevar naj bi se na odločitev pritožila nadzornemu odboru SDS, poroča omenjeni portal.