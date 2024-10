"Občina Grosuplje je izgubila kompas," meni tamkajšnji občinski svetnik Rajko Palčar (SLS), ki se je v sredo udeležil protestnega shoda pred občinsko stavbo. Kot je dejal, številne občane motijo neracionalni infrastrukturni projekti.

Med takšnimi je po njegovi oceni tudi gradnja kulturno-upravnega centra Grosuplje. Predlog spremembe proračuna občine za leto 2025 v okviru postavke za center predlaga povečanje sredstev za 1,6 milijona evrov predvsem za projektno dokumentacijo in rušitev objektov.

Predlog načrtuje prihodke v skupni višini nekaj več kot 28,7 milijona evrov in odhodke v višini več kot 43 milijonov evrov, kar pomeni več kot 14,2-milijonski primanjkljaj. Poleg tega predlog predvideva možnost dolgoročnega zadolževanja v višini devet milijonov evrov za investicijske projekte iz načrta razvojnih programov.

"Naši klici, da je ta projekt predrag in nepotreben, niso slišani," se strinja tamkajšnji svetnik Nejc Kolmančič (Svoboda). Po njegovih navedbah naj bi projekt stal kar 36 milijonov evrov, kar je bistveno več od prvotnih napovedi. Kot je dejal, nihče ne oporeka projektu kulturnega centra, moti pa jih druga faza projekta, torej upravno-poslovni objekt.

Zbralo se je nekaj deset protestnikov

Z občine Grosuplje so sporočili, da se je v sredo, na dan seje, pred občinsko stavbo zbralo med 40 in 50 ljudi. Kot so navedli, so "predstavljali tveganje, da bo izvedba že sklicane seje občinskega sveta ogrožena in bo njen potek moten, zato se je župan iz razloga varne izvedbe seje odločil za odpoved seje in prestavitev, s čimer so bili vsi svetniki seznanjeni".

Občinska uprava je o shodu preventivno seznanila Policijsko postajo Grosuplje, saj shod ni bil prijavljen. Palčar je v zvezi s tem dejal, da je občane "povabil na sejo", protest pa da je bil povsem miren.

Kot so dodali na občini, vrednost projekta še ni znana, saj je projektna dokumentacija še v fazi izdelave. Edina vrednost samega projekta izhaja iz izbrane natečajne rešitve, ki pa ni enaka vrednosti gradnje projekta, ki bo znana šele v postopku izbire izvajalca za gradnjo.

Projekt je razdeljen v dve fazi, v okviru prve načrtujejo gradnjo kletne etaže s parkirnimi mesti, trgom in stavbo, ki bo namenjena kulturnemu domu in glasbeni šoli. V drugi fazi je načrtovan upravno-poslovni objekt, ki še ni predmet javnega naročila, v katerem bodo izbrali izvajalca za gradnjo prve faze. Upravno-poslovni projekt načrtujejo za kasneje, po letu 2030.

Kot so lani pojasnjevali na občini, kulturni center v Grosupljem in tamkajšnja glasbena šola delujeta v starih in neprimernih prostorih, zato so se odločili za izgradnjo novega kulturnega centra, v katerem bo mesto dobila tudi glasbena šola. Oboje želijo zgraditi do leta 2026.

Protestniki so sicer v sredo izražali nezadovoljstvo tudi zaradi nekaterih drugih projektov, med njimi zaradi napovedane zapore ceste Mlačevo–Račna za več kot leto dni.