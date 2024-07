Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja Občine Grosuplje v letu 2022 in ji izreklo negativno mnenje. Večje nepravilnosti je med drugim ugotovilo pri pripravi proračuna in zaključnega računa, prodaji nepremičnega premoženja, oddaji prostorov v najem, javnih naročilih in zadolževanju. Občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Revizorji so med drugim ugotovili, da občina v splošnem in posebnem delu proračuna za leto 2022 ni prikazala realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2020, da župan ni obvestil ministrstva za finance o sprejetem zaključnem računu proračuna, občina pa ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2022.

Menjavo nekaterih nepremičnin je občina po ugotovitvah revizorjev izvedla na podlagi metode neposredne pogodbe, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, cenitev ene od nepremičnin, ki je bila predmet prodaje, je bila na dan sklenitve pravnega posla starejša od 12 mesecev, prodajno pogodbo zanjo pa je občina sklenila 14 dni po objavi namere o sklenitvi neposredne pogodbe. Pred sklenitvijo 14 neposrednih pogodb o oddaji stvarnega premoženja v najem in petih pogodb o brezplačni uporabi prostora občina ni objavila namere o tem.

Enemu prejemniku je občina izplačala sredstva, preden je bil izveden javni razpis in pred sklenitvijo pogodbe

S sklenitvijo štirih pogodb in treh dodatkov k pogodbi ter z izdajo dodatka k naročilnici je občina po ugotovitvah računskega sodišča prevzela več obveznosti, kot je imela za ta namen zagotovljenih sredstev. V treh primerih je izvedena dela plačala v celoti in ne 90 odstotkov vrednosti mesečne situacije, računom, ki jih je občina plačala, pa niso bile priložene zahtevane priloge. V enem primeru za podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del z izvajalcem ni podpisala dodatka k pogodbi.

Objava javnega razpisa na področju športa za leto 2022 za nekatera področja ni vsebovala navedbe meril, predsednik in člani komisije pa niso podpisali izjave o prepovedi interesne povezanosti. Enemu prejemniku je občina izplačala sredstva, preden je bil izveden javni razpis in pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev, enemu prejemniku pa je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi izvedla javni razpis, ugotavlja poročilo.

Nadzor zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja

Revizorji so tudi ugotovili, da občina ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni, da župan ni imenoval podžupana in tajnika občine ter da je občina izplačevala sredstva na podlagi potnih nalogov, ki ne predstavljajo verodostojne knjigovodske listine. Direktorju občinske uprave je dodatno redno delovno uspešnost izplačala v neskladju z uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Računsko sodišče je zato občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe oziroma ukrepe, ki naj bi zmanjšali možnost nastajanja novih nepravilnosti v prihodnje, je razvidno iz povzetka revizijskega poročila, ki ga je objavilo računsko sodišče.