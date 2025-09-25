Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Četrtek,
25. 9. 2025,
7.27

52 minut

Četrtek, 25. 9. 2025, 7.27

52 minut

Policisti pridržali 37-letnika: zasegli so mu listič, prepojen s prepovedano drugo

R. K.

Droga | V Mariboru se je pojavila nova oblika droge, ki zlasti med brezdomnimi osebami in osebami z obstoječimi odvisnostmi povzroča zaskrbljenost. Lističi, prepojeni s sintetičnimi kanabinoidi, uporabnike pogosto pahnejo v nezavest, policija pa jih zaradi videza navadnega papirja težko zazna. | Foto policijska uprava Maribor

V Mariboru se je pojavila nova oblika droge, ki zlasti med brezdomnimi osebami in osebami z obstoječimi odvisnostmi povzroča zaskrbljenost. Lističi, prepojeni s sintetičnimi kanabinoidi, uporabnike pogosto pahnejo v nezavest, policija pa jih zaradi videza navadnega papirja težko zazna.

Foto: policijska uprava Maribor

Mariborski policisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pridržali 37-letnega Mariborčana. V hišni preiskavi so mu med drugim zasegli tudi list papirja, prepojen s prepovedano drogo – sintetičnim kanabinoidom. Pred časom smo že poročali, da se v Mariboru širi nova droga, lističi, ki uporabnike pogosto pahnejo v nezavest.

Po pridobljeni odredbi sodišča so mariborski policisti na naslovu bivanja osumljenega opravili hišno preiskavo in pri tem med drugim zasegli tudi list papirja, za katerega je bilo ugotovljeno, da je prepojen s prepovedano drogo – sintetičnim kanabinoidom, pripravljenim za nadaljnjo prodajo in uporabo. Z njim bi moški lahko pridobil vsaj 300 odmerkov in z njihovo prodajo zaslužil najmanj tri tisoč evrov.

V hišni preiskavi so zasegli tudi manjše količine drugih snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, oziroma predhodne sestavine za pripravo prepovedane droge ter denar, za katerega obstaja sum, da je bil pridobljen z izvrševanjem navedenega kaznivega dejanja, so sporočili s PU Maribor. 

Grozi mu zaporna kazen od enega leta do desetih let

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so 37-letniku odvzeli prostost. Predpisana zaporna kazen za našteta kazniva dejanja je od enega do desetih let. Osumljenca bodo danes privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. 

