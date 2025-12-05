Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
5. 12. 2025,
12.25

Osveženo pred

19 minut

traktor Policijska uprava Maribor

Petek, 5. 12. 2025, 12.25

19 minut

Policisti ujeli Romuna, ki je prevažal ukradene traktorje v vrednosti 175 tisoč evrov

Avtor:
R. K.

Traktor | Foto policijska uprava Maribor

Foto: policijska uprava Maribor

V noči na ponedeljek sta dva neznanca vlomila v poslovne prostore podjetja, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, in odtujila tri nove kmetijske traktorje znamke Class v skupni vrednosti 175 tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Enega od storilcev, gre za državljana Romunije, so madžarski policisti izsledili tik pred romunsko mejo in zasegli vse tri traktorje.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta dva neznanca preplezala panelno ograjo in vstopila v ograjeno parkirišče podjetja, od koder sta odtujila traktorje v skupni vrednosti 175 tisoč evrov. Traktorje sta nato naložila na tovorno vozilo, ki je bilo parkirano na bližnji dovozni poti. Odtujila sta tudi kontaktne ključe kmetijskega traktorja enake znamke, ki je bil parkiran v zasebni zaklenjeni garaži.

Policisti in kriminalisti so med preiskavo pridobili podatke o tovornem vozilu, s katerim so bili traktorji odpeljani. Tovorno vozilo so v zgodnjih jutranjih urah videli na avtocesti pred izstopom iz Slovenije v Madžarsko.

Mariborski policisti so pridobljene podatke posredovali drugim policistom na območju Slovenije in tudi varnostnim organom Madžarske. Na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja so varnostni organi Madžarske tovorno vozilo izsledili tik pred romunsko mejo. Ugotovili so, da je romunski državljan prevažal odtujene kmetijske traktorje. Madžarski policisti so vse tri traktorje zasegli in so v postopku vračila lastniku, so pojasnili na PU Maribor. 

Mariborski policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil z namenom razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja, pa tudi v smislu izsleditve drugih storilcev kaznivega dejanja. 

