Močna turbulenca na letu iz Londona: ena oseba umrla, več kot 30 ranjenih

Boeing 777-300ER, namenjen v Singapur, je bil preusmerjen v Bangkok in pristal ob 15.45 po lokalnem času. Na letalu je bilo skupno 211 potnikov in 18 članov posadke, so sporočili iz letalske družbe.

🚨✈️ Person dead & 30 injured on Boeing 777 Flight between London& Singapore ‼️



This was allegedly due to turbulence.



When was the last time you heard of this happening due to turbulence? Must be a coincidence it’s another Boeing….. pic.twitter.com/HhFJXsc7us — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 21, 2024

Pri Singapore Airlines so sporočili, da je let SQ321, ki je letel z londonskega Heathrowa v Singapur, naletel na hude turbulence.

"Lahko potrdimo, da so na letalu boeing 777-300ER poškodovani in smrtna žrtev. Na krovu je bilo skupno 211 potnikov in 18 članov posadke. Singapore Airlines izraža globoko sožalje družini pokojnika," so sporočili iz družbe.

Dodali so, da sodelujejo z lokalnimi oblastmi na Tajskem, da bi zagotovili potrebno medicinsko pomoč poškodovanim, in pošiljajo ekipo v Bangkok, da zagotovi dodatno pomoč.

Po socialnih omrežjih krožijo domnevni posnetki in fotografije iz letala, vendar še ni potrjeno, ali so pristni.

🚨🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured #SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/zwSFfnERaX — Rosy (@rose_k01) May 21, 2024

Ni jasno, kaj se je zgodilo

Tajske oblasti so na letališče Suvarnabhumi poslale dodatna reševalna vozila in ekipe za nujno pomoč. Še vedno ni jasno, kaj točno se je zgodilo na letalu.

Turbulenca med leti ni neobičajna, vendar so resni incidenti, kot je ta, redki. "Obstaja nekaj namigov, da je letalo zadelo 'zračni žep', preden je moralo zasilno pristati," je povedala dopisnica Sky News za Azijo Cordelia Lynch.

"Poškodbe, ki jih povzročijo hude turbulence, so razmeroma redke glede na milijone letov, ki potekajo po vsem svetu, vendar pa so hude turbulence lahko dramatične in povzročijo resne poškodbe ali, na žalost, v tem primeru smrt," je dejal John Strickland. , strokovnjak za letalstvo.