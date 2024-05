Tako jih je premetavalo, da so v stropu naredili vdolbine. Na intenzivni negi še 20 ljudi. #foto

Letalo Boeing 777-300ER z 211 potniki in 18 člani posadke je po deseturnem letu v torek nad Mjanmarom nenadno zajela "ekstremna turbulenca", zaradi katere je letalo v zgolj petih minutah padlo za več kot 1.800 metrov, nato pa se večkrat dvignilo in znova spustilo. Nato je zasilno pristalo na letališču tajske prestolnice Bangkok, kjer so poškodovane odpeljali z rešilnimi vozili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Med turbulenco je najverjetneje zaradi infarkta umrl 73-letni Britanec, 104 ljudje pa so bili poškodovani. Bolnišnica v Bangkoku je danes sporočila, da so obravnavali 85 poškodovanih, med njimi tudi 20 tistih, ki so še vedno na intenzivni negi. Gre za državljane Avstralije, Velike Britanije, Malezije, Nove Zelandije, Singapurja in Filipinov, so dodali, ob tem pa niso pojasnili, koliko med njimi je potnikov in koliko članov posadke.

Eden od potnikov je povedal, da je potnike premetavalo tako silovito, da so v stropu kabine naredili vdolbine, več deset pa jih je utrpelo poškodbe glave. Na fotografijah je bilo videti kaos, razmetano hrano, plastenke pijače in prtljago, medtem ko so kisikove maske visele s stropa.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Vodstvo družbe Singapore Airlines je izrazilo sožalje družini umrlega ter se opravičilo potnikom in članom posadke za travmatično izkušnjo. Zagotovili so jim vso potrebno pomoč. Sožalje svojcem pokojnega je izrazil tudi premier Singapurja Lawrence Wong, ki je sporočil, da bodo preiskali incident, v ta namen pa v Bangkok poslali preiskovalce. Dodal je, da tesno sodelujejo s tajskimi oblastmi.