Srhljiva pričevanja potnikov: Vse, ki niso bili pripeti, je vrglo v strop #video #foto

Po poletu med Londonom in Singapurjem, kjer je na letalu zaradi turbulence umrl en potnik, več kot 30 ljudi pa je bilo poškodovanih, preživeli pričajo o dogajanju na letalu. "Letalo se je nenadoma začelo nagibati, zgodil se je dramatičen padec in vse, ki niso bili pripeti, je takoj vrglo v strop. Potniki so z glavami udarjali v prtljažne kabine," je povedal 28-letni študent. Na zgornjem videoposnetku odnašajo iz letala poškodovane potnike, nek očividec pa je posnel tudi notranjost letala.

"Takoj sem se začel pripravljati na to, kar se je dogajalo. Naenkrat je letalo nenadoma izgubilo višino in vse, ki na sedežih niso bili pripeti z varnostnim pasom, je takoj vrglo v strop. Nekateri ljudje so z glavo udarili v prtljažne kabine nad njihovimi glavami, drugi so prileteli na mesta, kjer so luči in maske," je incident opisal 28-letni Dzafran Azmir, eden od potnikov.

Foto: Reuters

"Nočem vas prestrašiti, a sem na norem letu"

"Nočem vas prestrašiti, vendar sem na norem letu. Letalo zasilno pristaja ... Vse vas imam rad." To SMS-sporočilo je zjutraj ob 9.10 prejela Allison Barker, ki ji ga je poslal sin Josh na poti na počitnice na Bali. "Bilo je grozljivo. Nismo vedeli, kaj se dogaja. To sta bili najdaljši dve uri v mojem življenju," je za BBC povedala Barkerjeva.

Ko sta z Joshem končno uspela navezati stik, ji je opisal, kaj se je dogajalo na krovu: "Eno minuto je samo sedel in bil pripet z varnostnim pasom. Naslednjo minuto se je verjetno onesvestil, ker se je znašel na tleh z drugimi potniki. Povsod sta bili voda in kri, stvari so bile raztresene povsod po letalu."

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Josh je utrpel le manjše poškodbe. "Zelo ga boli, mislim, da ima nekaj zlomljenih zob, poškodbe v ustih, a nič hujšega. Upam pa, da ne bo imel dolgoročnih posledic. Ko je izvedel, da je nekdo umrl, je pomislil, da bi lahko tudi on. Verjetno bo težko preboleti to izkušnjo," je še povedala o pogovoru s sinom.

"Kriče so prosili za defibrilator"

Andrew Davies se je ekipi BBC s fotografijo sam javil z letališča v Bangkoku, kjer so tudi drugi potniki. "Ena od članov posadke Singapore Airlines je povedala, da je bil to daleč najslabši dan v njenih 30 letih letenja," je povedal Davies.

Opisal je, kako je videl nekaj potnikov, ki so nudili prvo pomoč in kriče prosili za defibrilator. "Toliko poškodovanih, raztrganine glave, krvaveča ušesa," je še dodal. "Neka gospa je kričala od bolečin zaradi bolečin v hrbtu. Nisem ji mogel pomagati, samo vodo sem ji dal." Tudi sam je dejal, da so bile po vsem letalu razmetane stvari, kava in voda pa sta poškropili strop. "Nadrealno," je dejal.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Številni poškodovani v bolnišnici

Letalo Singapore Airlines je na poti iz Londona padlo v hudo turbulenco, zaradi česar je moralo zasilno pristati v Bangkoku. Fotografije, ki so jih posneli očividci, prikazujejo poškodovane kabine nad stropom in poškodovane potnike, ki so jih nosili na nosilih po pristanku leta SQ321.

"En moški potnik je umrl," je za Reuters povedal Kittipong Kittikachorn, direktor letališča Suvarnabhumi v Bangkoku. Osemnajst ljudi so odpeljali v bolnišnico, 12 jih je ostalo na zdravljenju, so sporočili iz Singapore Airlines.

Incidenta iz javno dostopnih podatkov o sledenju še niso povsem natančno rekonstruirali. Tiskovni predstavnik FlightRadar24 je povedal, da analiza še poteka. Podatki okoli 07:49 GMT kažejo, da se je letalo nagibalo navzgor in se v eni minuti vrnilo na potovalno višino.

Foto: Reuters