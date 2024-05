Močna turbulenca na letu iz Dohe: 12 potnikov utrpelo poškodbe, osem so jih odpeljali v bolnišnico

Tokratni incident se je zgodil na letu družbe Quatar Airways, iz Dohe na Irsko. Nad Turčijo, ravno v času strežbe hrane in pijače, je letalo zajela močna tubrulenca. Šest potnikov in šest članov posadke je utrpelo poškodbe, so sporočili iz dublinskega letališča, kjer so potnike ob pristanku že čakale reševalne službe.

Kot so še zapisali v izjavi, je letalo pristalo varno in ob predvidenem času.

Uradno izjavo je podala tudi letalska družba Quatar Airways. Po njihovih navedbah so osem potnikov odpeljali v bolnišnico.

15.00 update:⁰⁰Qatar Airways flight QR017 from Doha landed safely as scheduled at Dublin Airport shortly before 13.00 on Sunday. Upon landing, the aircraft was met by emergency services, including Airport Police and our Fire and Rescue department, due to 6 passengers and 6 crew… pic.twitter.com/6rZjQg5vOb