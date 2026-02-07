Hrvaška po nori drami v Ljubljani do zgodovinskega uspeha

Danes se bo zaključilo 13. evropsko prvenstvo v futsalu. Drugič v zadnjih osmih letih bo novega (oziroma starega) evropskega kralja te malonogometne igre okronala dvorana v Stožicah. Ta danes poka po šivih. Finalni dan je razprodan, v Ljubljani pa pravkar poteka veselica več tisoč hrvaških navijačev, saj so njihovi ljubljenci v tekmi za tretje mesto po izvajanju kazenskih strelov premagali Francijo in prvič v zgodovini osvojili medaljo na evropskem prvenstvu. Ob 19.3 se bosta za naslov prvaka udarili Portugalska in Španija.

31 tekem je za nami, do konca Eura 2026 v futsalu nas loči le še ena. Ob 19.30 bosta med seboj za evropski naslov spet obračunali velesili Portugalska in Španija. Reprezentanci, ki sta veljali za nesporni favoritinji turnirja še pred njegovim začetkom.

Francozi izenačili sedem sekund pred koncem

Uvodno dejanje spektakularnega sobotnega sporeda v Ljubljani je ponudil prvovrstno športno dramo. Hrvaška reprezentanca v futsalu je na krilih več tisoč glasnih navijačev, ki so podobno kot v polfinalu prihrumeli v slovensko glavno mesto in napolnili dvorano Stožice, naskakovala zgodovinski uspeh, prvo odličje v futsalu na velikih tekmovanjih. Podoben cilj pa je imela tudi Francija. Njun prvi dvoboj v skupinskem delu se je na letošnjem Euru končal brez zmagovalca (2:2). Kot da bi dvoboj, odigran v Rigi, dal slutiti, kako enakovredno srečanje velja pričakovati v Ljubljani.

Hrvaška vrsta je po letu 2012 znova zaigrala za bron na EP. Če ji pred 14 leti ni uspelo, so tokrat izbranci Marinka Mavrovića razveselili večino od skoraj 7000 gledalcev v Stožicah po razburljivi tekmi, ki so jo odločili streli s šestih metrov. Foto: Guliverimage

V borbi za evropski bron je bolje kazalo slovenskim sosedom. Francozi so resda zadeli prvi na tekmi, povedli z 1:0 v 4. minuti, ko je po prostem strelu z desne strani zadel Nicolas Menendez, a je Hrvaška do konca prvega polčasa poskrbela za preobrat in odšla na počitek s tesno prednostjo 2:1. To so kmalu povišali na 3:1, nato imeli na srečanju še dvakrat prednost dveh zadetkov (4:2 in 5:3), a se galski petelini niso zlepa predali.

V zadnjih minutah so zaigrali na vse ali nič, tvegali tudi v igri brez vratarja in v napeti končnici dosegli svoje. Najprej so v 58. minuti, takrat je svoj že tretji zadetek na tekmi dosegel Guirio, znižali na 4:5, nato pa zgolj sedem sekund pred koncem pokvarili zabavo hrvaškim navijačem, ki so se že pripravljali na proslavljanje zgodovinskega brona. Izenačili so na 5:5, s tem pa izsilili kazenske strele. V polno je zadel Souheil Mouhoudine in s sedmim golom na turnirju prevzel vodstvo na strelski lestvici.

S šestih metrov je sledil festival neubranljivih projektilov. Tako Hrvati kot Francozi so rešetali mreže, vratarja sta bila v uvodnih petih serijah povsem nemočna. V šesti seriji je Hrvaško v novo vodstvo popeljal Niko Vukmir, nato pa je Francoz Mamadou Toure zgrešil cilj. Žogo je silovito poslal nad prečko. Hrvaška je tako prišla do zgodovinskega prvega odličja, hrvaška veselica na tribunah je trajala še zelo dolgo.

Ponovitev spektakla izpred osmih let

Ob 19.30 bo na sporedu dvoboj za sladokusce. Nobenega dvoma ni, da sta se v veliki finale prebili reprezentanci, ki sta na tem turnirju pokazali največ. Reprezentanci, od katerih smo tudi pričakovali največ.

Španija in Portugalska se bosta na odločilni tekmi za evropski naslov pomerili tretjič. Leta 2010 je bila v Debrecenu boljša Španija, ki se je tako petič povzpela na evropski futsalski prestol.

Osem let kasneje so se sosedi z Iberskega polotoka udarili v Stožicah; dramatična tekma se je končala po podaljških, zmago s 3:2 pa je s strelom z deset metrov priigral Portugalski Bruno Coelho. Za Portugalce je bil to prvi naslov, pred štirimi leti so ga uspešno ubranili v Amsterdamu, potem ko so v polfinalu znova preskočili Španijo. Pred petimi leti je bila Portugalska boljša tudi na dvoboju na svetovnem prvenstvu, ko je prvič v zgodovini osvojila tudi ta naslov.

Jasno je torej, kdo je bil uspešnejši v zadnjem obdobju, Španci pa so posledično v Ljubljano prispeli motivirani, kot že dolgo ne. "Vsi, ki imajo radi futsal, vedo, da je to tekma, ki si jo je treba ogledati. Pomerili se bosta dve najboljši ekipi na tem evropskem prvenstvu in mislim, da bo to fantastičen spektakel. Slog igre obeh ekip je v marsičem zelo podoben. Veliko se zgledujemo po Portugalski, Portugalska pa se veliko zgleduje po Španiji," pred velikim finalom razlaga selektor Španije Jesus Velasco.