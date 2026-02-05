Inter izločil Torino, a ne na San Siru, izpadel je Juventus

Pot do Rima, ki bo 13. maja gostil finale italijanskega pokala, postaja vse zahtevnejša. Četrtfinale se je začelo na U-Power stadionu v Monzi, kjer je bil Inter primoran gostiti Torino, saj je San Siro rezerviran za otvoritev zimskih olimpijskih iger. Črno-modri so zmagali z 2:1. V četrtek je Atalanta s 3:0 izločila Juventus. Preostali dve tekmi bosta prihodnji teden. Napoli bo gostil Como, branilka naslova Bologna pa Lazio.

Inter se je s Torinom pomeril v prvem krogu letošnje sezone italijanske serie A in slavil zanesljivo zmago (5:0). Tokrat je bilo drugače. Črno-modri so zmagali z 2:1, kar pa jim je zadoščalo za uresničitev cilja, preboja med štiri najboljše.

Gianluca Scamacca je z bele točke zadel za vodstvo Atalante z 1:0. Na kncu je Juventus padel z 0:3. Foto: Guliverimage

