Četrtek, 5. 2. 2026, 22.55
18 minut
Italijanski pokal, četrtfinale
Inter izločil Torino, a ne na San Siru, izpadel je Juventus
Pot do Rima, ki bo 13. maja gostil finale italijanskega pokala, postaja vse zahtevnejša. Četrtfinale se je začelo na U-Power stadionu v Monzi, kjer je bil Inter primoran gostiti Torino, saj je San Siro rezerviran za otvoritev zimskih olimpijskih iger. Črno-modri so zmagali z 2:1. V četrtek je Atalanta s 3:0 izločila Juventus. Preostali dve tekmi bosta prihodnji teden. Napoli bo gostil Como, branilka naslova Bologna pa Lazio.
Inter se je s Torinom pomeril v prvem krogu letošnje sezone italijanske serie A in slavil zanesljivo zmago (5:0). Tokrat je bilo drugače. Črno-modri so zmagali z 2:1, kar pa jim je zadoščalo za uresničitev cilja, preboja med štiri najboljše.
Gianluca Scamacca je z bele točke zadel za vodstvo Atalante z 1:0. Na kncu je Juventus padel z 0:3.
Italijanski pokal, četrtfinale:
Sreda, 4. februar:
Četrtek, 5. februar:
Torek, 10. februar:
Sreda, 11. februar:
Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?
15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria
3 - Bologna, Parma