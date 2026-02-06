Nujen klic Nike Prevc: rešil jo je brat Domen

Dan pred sobotno olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu je Nika Prevc po drugem uradnem treningu dobila mir in zaupanje, ki ju je potrebovala. A ob prihodu na prizorišče jo je doletela povsem drugačna skrb – doma je pozabila najboljše nogavice, zato je včeraj zvečer nujno poklicala brata Domna. "Nujno sem ga klicala, ker sem pozabila najboljše nogavice. K sreči je bil še doma in jih je danes prinesel," je bila Nika olajšana, s skoki pa je pokazala, da je pred soboto glavna favoritinja za zlato medaljo.

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je bila na treningih štirikrat najboljša in enkrat druga, kar je odlična osnova pred sobotno premierno olimpijsko preizkušnjo. Na prvem petkovem treningu je s 108 metri izenačila rekord skakalnice, pri drugem pa je skočila 105 metrov, nato se je odločila, da tretjo serijo izpusti.

"Mogoče je skočiti še dlje"

Dokazuje, da ohranja vrhunsko formo in je glede na prikazano osrednja favoritinja za zlato medaljo. Če je bila še v četrtek nekoliko nezadovoljna s svojimi nastopi, je bil obraz v petek drugačen: "Bistveno bolj sem zadovoljna. Ta dva skoka sta bila boljša in zelo sproščena. Sploh prvi je bil tisti, da si lahko zaupam in to prenesem na jutrišnjo tekmo."

S skokom, dolgim 108 metrov, je potrdila vrhunsko formo in v soboto cilja najvišje. Foto: Reuters

Dotaknila se je še skoka, dolgega 108 metrov, ki ji je prinesel dodatno zadoščenje: "Ravno ta iz prve serije je bil tisti, ki sem ga potrebovala, da si zdaj lahko zaupam. Da vem, da znam in da bo jutri pristop k tekmovanju lažji. Zdi se mi, da je mogoče na tej skakalnici še dlje skočiti, pa tudi doskok bi se še dalo varno izpeljati."

Zastava in rešitelj Domen

Pred sobotnim prvim vrhuncem jo čaka še posebna čast. Danes bo z bratom Domnom nosila slovensko zastavo na odprtju iger. Ko smo jo vprašali, ali sta se pogovarjala o tem, kako bosta nosila zastavo, je odgovorila: "Ne, nisva govorila o tem."

Domen Prevc jo je rešil in ji prinesel posebne nogavice. Foto: Reuters

Ravno Domen pa je bil ključna figura, da je bila že danes pomirjena na skakalnici: "Včeraj zvečer sem ga nujno klicala, ker sem pozabila najboljše nogavice. K sreči je bil doma in jih je danes prinesel."

Izkušnje iz Trondheima ji bodo pomagale, dodaja: "Opažam, da sem malo bolj zbegana na čase"

Nika bo imela med vsemi veliko pritiska na svojih plečih, saj so pričakovanja širše javnosti velika. Največji pritisk pa si nalaga sama, saj bi rada skočila do olimpijskega zlata.

Foto: Reuters

Da se zna spoprijeti s pritiskom, je pokazala že lani v Trondheimu na nordijskem svetovnem prvenstvu, kjer je osvojila obe zlati posamični medalji na srednji in veliki skakalnici.

"Zelo veliko mi bodo te izkušnje pomagale, a to bom skušala odmisliti in jutri pokazati največ. Tudi sama ga čutim. Opažam, da sem malo bolj zbegana na čase. Ampak ko je tekma, ko gre zares, se za zdaj zberem."