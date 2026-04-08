Voznik, ki je zbil Mikela Lando s kolesa, izključen z dirke

"Nismo prejeli niti enega opravičila," se je danes jezil izvršni direktor kolesarskega moštva Soudal Quick-Step Jurgen Fore, ko je javnosti sporočil, da kapetan ekipe Mikel Landa ne bo mogel štartati v tretji etapi Dirke po Baskiji. Izkušenega Baska je na enem od hitrih spustov na včerajšnji drugi etapi zbil zdravniški avtomobil. Danes voznika, ki je vozil avtomobil, ni več na dirki. Prireditelji so ga izključili.

Mikel Landa je kolesar, ki se ga očitno drži smola. Znan je po številnih hudih padcih in včeraj se mu je pripetil še en. Na spustu s San Miguela de Aralarja dobrih deset kilometrov pred ciljem, ko je 36-letni ljubljenec domačih navijačev lovil vodilno skupino, v kateri sta bila kasnejši zmagovalec Paul Seixas in tudi Primož Roglič, drugo uvrščeni v skupnem seštevku dirke, je Lando s kolesa zbil medicinski avto, ki se je poskušal v popolnoma neprimernem trenutku preriniti mimo kolesarja. Voznik zdravniškega avtomobila – kasneje so ga prireditelji indetificirali, šlo je za Santiaga Blanca, ter ga izključili z dirke – se je za nevaren manever odločil ravno na hitrem, tehničnem spustu in to na zelo ozki cesti.

La mala suerte se sigue cebando con Mikel Landa.#itzulia2026 pic.twitter.com/JGZuF6qHcO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026

Landa je nato obtolčen še prikolesaril do cilja, na temeljitem pregledu v bolnišnici so ugotovili, da hujših poškodb ni utrpel, a danes vseeno ni štartal. Izvršni direktor Quick-Stepa Jurgen Fore je bil zaradi incidenta zelo jezen: "Zdravniški avtomobil je Mikela Lando preprosto zbil s kolesa na ozkem in hitrem spustu. In nismo prejeli niti enega opravičila," je po koncu druge etape povedal za Het Nieuwsblad.

