Čebelarji od države pričakujejo ukrepe zaradi podražitve naftnih derivatov

Občutne podražitve naftnih derivatov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so prizadele tudi čebelarje, opozarjajo na Čebelarski zvezi Slovenije. Predsednik zveze Boštjan Noč ob tem opozarja, da je uporaba kmetijske nafte za veliko večino čebelarjev nedostopna in pričakuje, da se za čebelarje naredi izjema in se jim povrne del trošarine.

Na čebelarski zvezi so v sredinem sporočilu za javnost opozorili, da se energenti dražijo tudi za čebelarje, gorivo za kmetijsko dejavnost oz. t. i. kmetijska nafta pa je za 99,9 odstotka čebelarjev nedostopna.

"Že več let opozarjamo, da čebelarji v tem delu nismo enakopravni z ostalimi kmetijskimi panogami," je ob robu današnjega dogodka na temo čebelarjenja na območju medveda za STA dejal Noč.

Kmetijska nafta je dovoljena le za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter vozila za prevoz čebel.

Kot je pojasnil Noč, čebelarji peljejo čebele na pašo in potem vozilo pustijo tam. "Za nas je v bistvu ta strošek prevoza čebel minimalen," je dejal. Več stroškov imajo s tem, ko hodijo oskrbovat čebele. To morajo po Nočevih besedah narediti 50- do 60-krat letno.

Od države pričakujejo, da bo naredila izjemo

Zato na čebelarski zvezi od države pričakujejo, da bo naredila izjemo in bo čebelarjem glede na število panjev določila, koliko je porabe goriva ter na podlagi te številke povrnila del trošarine.

Ta predlog imajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že dlje časa mizi, a je ostal nerealiziran. Ravno danes pa so vsem poslanskim skupinam in ministrstvu poslali osvežen dopis glede povračila trošarin na energente, je še dejal Noč.

