Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Na. R., STA

ZDA nafta Srbija Aleksandar Vučić

ZDA znova preložile uvedbo sankcij proti NIS

Aleksandar Vučić | Foto Reuters

Foto: Reuters

ZDA so znova preložile uvedbo sankcij proti Naftni industriji Srbije (NIS) zaradi ruskega lastništva. Sankcije, ki bi morale začeti veljati v sredo, bodo po novi preložitvi začele veljati predvidoma 9. oktobra, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

ZDA so tik pred odhodom predsednika Joeja Bidna s položaja 10. januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije naj bi zaradi ruskega lastništva tako doletele tudi NIS. Kot rok za spremembe lastništva so sprva določili 25. februar. Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo so ga večkrat podaljšali za 30 dni, nato pa pretekli konec tedna samo še za štiri dni.

Sankcije proti NIS bi morale po tej odločitvi začeti veljati 1. oktobra, vendar se je ameriška stran po pogovorih z Vučićem konec tedna odločila, da rok prestavi še za osem dni.

V podjetju polno pripravljeni 

Generalni direktor NIS Kiril Tjurdenjev je zaposlenim po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS prejšnji teden poslal pismo, v katerem je sporočil, da se je podjetje pripravljalo na varno delovanje in zagotavljanje energetske stabilnosti Srbije v primeru polne uvedbe sankcij.

"Zagotovili smo dovolj surove nafte za predelavo ter zadostne količine naftnih derivatov za naša skladišča in bencinske črpalke, s čimer bo oskrba trga nemotena," je navedel. Če bodo posamezne banke in podjetja iz finančnega sektorja v prihodnje zaradi uvedbe sankcij prenehali sodelovati z NIS, pa so v podjetju pripravili alternativne rešitve za plačevanje na bencinskih črpalkah, je dodal.

V NIS je pred kratkim sicer potekala lastniška sprememba 11,3-odstotnega deleža, ki ga je ruski Gazprom prenesel na prav tako rusko družbo Intelligence. Največji lastnik družbe ostaja ruski Gazprom Neft, ki ima v lasti 44,85 odstotka delnic družbe. Država Srbija je lastnica 29,87-odstotnega deleža, preostale delnice pa so v lasti manjšinskih delničarjev.

