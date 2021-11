Igralec, za katerim so nekoč norele najstnice, je dobil šestega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se še spomnite priljubljene serije Simpatije, ki je zaznamovala življenja najstnikov ob koncu devetdesetih let? Eden od glavnih igralcev, James Van Deer Beek, ki je v seriji upodobil Dawsona Leeryja, je že šestič postal očka.

Če so Jamesa Van Der Beeka nekoč oblegale najstnice, ga danes oblegajo ... otroci. Njegova številčna družina se je zdaj povečala še za enega člana. Z ženo Kimberly sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Jeremiah.

"Ponižen in presrečen naznanjam, da je na svet prišel Jeremiah Van Der Beek," je igralec sporočil na Instagramu in dodal, da ga bodo bratje in sestre ljubkovalno klicali Remi.

Za ženo Kimberly kar pet spontanih splavov

Par se je pred rojstvom šestega otroka moral spopasti s kar dvema splavoma v roku sedmih mesecev. Zaradi hudih zapletov so Kimbery odpeljali v bolnišnico. "Mislila sem, da bom umrla," je takrat povedala vsa pretresena. Vsega skupaj je doživela kar pet spontanih splavov. Prav zaradi tega nove nosečnosti z Jamesom nista obešala na veliki zvon.

"Ko sva izvedela, da je Kimberly znova noseča, sem bil prav prestrašen," se je svojim sledilcem izpovedal igralec. A tokrat je na srečo vse potekalo brez zapletov in Kimberly je sinčka rodila kar doma, na njihovem ranču.

James in Kimberly sta se poročila leta 2010 na majhni slovesnosti v Tel Avivu. Družina se je lani iz Los Angelesa preselila v Teksas, Jeremiah pa se je kot šesti otrok pridružil 11-letni Olivii, devetletnemu Joshui, sedemletni Annabel, petletni Emilii in triletni Gwendolyn.

