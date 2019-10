Igralec pričakuje že šestega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se še spominjate svetlolasega Dawsona Leeryja iz serije Simpatije (Dawson's Creek), ki ga je igral James Van Der Beek? Igralec, ki trenutno sodeluje v ameriškem plesnem šovu Dancing With The Stars, te dni prekipeva od sreče. Z ženo Kimberly namreč pričakujeta že šestega otroka.

42-letni igralec James Van Der Beek in njegova žena Kimberly sta sporočila, da sta znova v veselem pričakovanju. Kimberly je namreč noseča z njunim šestim otrokom. Tako bodo devetletna Olivia, sedemletni Joshua, petletna Annabel, tri leta stara Emilia in eno leto stara Gwendolyn čez nekaj mesecev dobili še enega bratca ali sestrico.

"Tako navdušen sem, da se ne da povedati, ker lahko naznanim, da se bo naši družini pridružila še ena štručka," je dolg zapis na družabnem omrežju Instagram začel igralec. V nadaljevanju je še razkril, da je družina sicer preživljala tudi težko obdobje, saj je njegova žena utrpela kar tri spontane splave. In da o tem zdaj govori javno zato, ker želi, da ženske in moški, ki se soočajo z izgubo otroka v teh prvih, najbolj rizičnih tednih nosečnosti, ne bi več trpeli v tišini in samoti ter da splava ne bi več skrivali pred okolico.

Njegovi sledilci so objavo v nekaj urah pozdravili s 150 tisoč všečki in ga zasuli s čestitkami ter dobrimi željami. Mnoge ženske pa so se mu tudi zahvalile, ker je odkrito spregovoril o splavih, ki sta jih z ženo doživela, ter se zavzel, da se o tem večkrat javno spregovori.