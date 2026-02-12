Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek,
12. 2. 2026,
8.16

41 minut

zdravstvo rak James Van Der Beek

Žalostno ozadje igralčeve smrti: "Vsi smo eno bolezen stran od brezdomstva"

N. V.

James Van Der Beek z ženo Kimberly

James Van Der Beek z ženo Kimberly

Foto: Profimedia

Ob smrti igralca Jamesa Van Der Beeka so njegovi prijatelji začeli zbirati sredstva za njegovo družino, ki je zaradi visokih stroškov zdravljenja v finančni stiski.

Prijatelji igralca Jamesa Van Der Beeka, ki je v sredo pri le 48 letih umrl za rakom, so zagnali akcijo zbiranja sredstev za igralčevo ženo Kimberly in njunih šest otrok.

Zdravljenje jih je finančno izčrpalo

Kot so pojasnili, so visoki stroški zdravljenja družino močno finančno izčrpali. "Stroški Jamesovega zdravljenja in dolgega boja proti raku so družino spravili ob prihranke," so zapisali na platformi za množično financiranje GoFundMe, "trudijo se ostati v svojem domu, zagotoviti šolanje otrokom in ohraniti nekaj stabilnosti v tem neverjetno težkem obdobju."

V zakonu se jima je rodilo šest otrok, najmlajši leta 2021. | Foto: GoFundMe V zakonu se jima je rodilo šest otrok, najmlajši leta 2021. Foto: GoFundMe

Kdo si v ZDA sploh lahko privošči zdravljenje?

Poziv je naletel na neverjeten odziv, zbrali so že več kot milijon dolarjev, ob tem pa se je na družbenih omrežjih sprožil tudi plaz kritik na račun ameriškega zdravstvenega sistema, češ da si niti igralec, ki je bil milijonar, ne more privoščiti zdravljenja.

"Žal mi je za njegovo družino, toda če ob zdravljenju raka bankrotira nekdo s prihodki, kot jih je imel on, kako naj potem zmore povprečen človek," se je vprašala neka spletna uporabnica, druga pa ji je odgovorila: "Ne zmore. Moj mož je imel odlično zdravstveno zavarovanje, pa so bili stroški kemoterapije še vedno astronomski." Še ena spletna uporabnica je na to dodala: "Vsi smo le eno bolezen stran od brezdomstva. Ne glede na to, koliko denarja imaš. V tej državi potrebujemo univerzalno dostopno zdravstvo."

