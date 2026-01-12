Slovenski motorist Toni Mulec je osmo etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji končal na 12. mestu. Za argentinskim zmagovalcem Lucianom Benavidesom, ki je prevzel tudi skupno vodstvo, je zaostal 21 minut in pet sekund. Mulec je skupno ostal na desetem mestu (+2:11:04).

Foto: Matteo Gebbia/edophoto Mulec je 483 kilometrov dolgo etapo s štartom in ciljem v Vadi ad Davasirjem prevozil s časom 4:47:44, pri tem pa je že na začetku etape padel. Več težav kot sam padec mu je povzročila sprožitev zračne zaščitne blazine.

"Varnostna blazina se je sprožila v napačnem trenutku"

"V prvih desetih kilometrih je bila hitrost praktično ves čas okoli 160 kilometrov na uro, potem pa smo šli direktno v sipine. Nekje okoli dvajsetega kilometra sem v sipinah zadel v 'žepek', ki se naredi v pesku, in padel. Varnostna blazina se je sprožila v napačnem trenutku in mi pošteno nategnila praktično vse mišice. Blazina mi danes ni prav veliko pomagala, prej obratno. Nadaljeval sem v bolečinah," je sporočil Mulec.

"Zadnjih 20 do 30 kilometrov pa je bila prava motokros dirka, ko smo, po domače povedano, dirkali v smrt." Foto: Matteo Gebbia/edophoto

"Psihično je bil zelo naporen dan"

Zaradi nekaj drobnih napak ga je v nadaljevanju eden od tekmovalcev ujel, kljub temu je imel kar dober tempo v nadaljevanju. "Ujel sem tekmovalca pred sabo z rumeno številko in od tam naprej smo praktično vsi trije vozili skupaj. Na srečo in hkrati na žalost sem bil večino časa spredaj. To pomeni več porabljene energije kot ostala, ker sem moral hkrati še navigirati. Moj tempo je bil hitrejši od ostalih dveh, a ne dovolj, da bi se ju lahko otresel."

Proti koncu je dal prednost enemu izmed tekmovalcev, ker je bil praktično že iztrošen. "Psihično je bil zelo naporen dan. Zadnjih 20 do 30 kilometrov pa je bila prava motokros dirka, ko smo, po domače povedano, dirkali v smrt. Veter je bil tako močan, da se praktično ni videlo nič, hitrosti pa so bile ves čas med 140 in 160 kilometri na uro."

V cilj je prišel izčrpan in z nekaj odrgninami, a brez resnejših poškodb. "Imel sem še bližnje srečanje z grmom, čeprav je to grmovje zelo trdo, sem ga del odtrgal, a ostal na motociklu. Medicinsko osebje me je ravnokar oskrbelo in odstranilo vse trnje. Cilj sem spet dosegel ves raztrgan, ampak zadovoljen," je dodal Mulec.

Foto: Cristiano Barni

Drugi slovenski predstavnik na dirki, Simon Marčič, je v petek padel in si poškodoval koleno ter reli nadaljuje v kategoriji Experience, kjer se tekmovalci potegujejo le za etapne zmage.

Novi vodilni med motoristi Benavides je slavil s kar štirimi minutami in 50 sekundami prednosti pred Avstralcem Danielom Sandersom. S tem ga je v skupnem seštevku vrgel s prestola, a bo dramatično do konca, saj je razlika med njima le deset sekund. Tretji v etapi je bil Američan Ricky Brabec, ki je tudi tretji v skupnem seštevku z nekaj manj kot petimi minutami zaostanka.

Med avtomobilisti je v okolici Ad Davasirja dvajsetletni južnoafriški voznik Saood Variawa s svojo Toyoto končal na prvem mestu in tri sekunde pred svojim rojakom in sotekmovalcem Henkom Lateganom. Šved Mattias Ekstroem (Ford) je v etapi osvojil tretje mesto z 29 sekundami zaostanka.

Vodilni v skupnem seštevku in petkratni zmagovalec Dakarja, Katarec Naser Al Atijah (Dacia), je etapo končal na petem mestu, a je ohranil skupno vodstvo pred Ekstroemom (4 minute zaostanka) in Lateganom (6 minut in 8 sekund zaostanka).

Izkušena svetovna prvaka v reliju Carlos Sainz iz Španije in Sebastien Loeb iz Francije sta etapo končala na šestem oziroma osmem mestu ter sta na petem oziroma šestem mestu v skupnem seštevku.

