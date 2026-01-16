Brabec zmagovalec predzadnje etape, Mulec šesti

Ameriški motociklist Ricky Brabec, za krmilom Honde, je na dobri poti do skupne zmage na letošnjem vzdržljivostnem reliju Dakar 2026 v Savdski Arabiji. Brabec je zmagal v predzadnji etapi pred tekmecem iz ekipe KTM Argentincem Lucianom Benavidesom. Španec Tosha Schareina na Hondi. Slovenec Toni Mulec (KTM) je etapo končal na šestem mestu.

Na prvih treh mestih po 12. etapi med Al Henakijo in Janbujem so isti tekmovalci kot prvi trije v začasni skupni razvrstitvi. Brabec je posebno etapo prevozil v treh urah, 19 minutah in 1 sekundi, s čimer je nadoknadil 23 sekund, ki jih je v četrtek strateško prepustil Benavidesu.

Argentinec zdaj zaostaja tri minute in 43 sekund, in čeprav preobrat v soboto v zadnji etapi s startom in ciljem v Janbuju ni povsem izključen, se Američanu obeta tretji naslov, so prepričani organizatorji ASO.

Brabec je zmagal na reliju Dakar v letih 2020 in 2024, medtem ko Benavides lovi prvo zmago. Njegov brat Kevin Benavides je bil leta 2021 okronan za prvaka s Hondo in leta 2023 kot član ekipe KTM.

Avstralec Daniel Sanders, branilec naslova, ki si je v sredo v nesreči z avstrijskim motociklom KTM poškodoval ramo, je v skupnem seštevku padel na peto mesto.

Toni Mulec Foto: RallyZone

Slovenski tekmovalec Mulec je v skupnem seštevku deveti. Zaostaja dve uri, 55 minut in 16 sekund. Predzadnjo etapo pa je končal kot šesti z zaostankom 19 minut in ene sekunde, v svojem razredu reli2 je bil za Južnoameričanom Michaelom Dochertyjem drugi. Je pa zadržal skupno vodstvo v tem razredu, pred Američanom Prestonom Campbellom ima šest minut in 12 sekund prednosti.