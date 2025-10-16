Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
R. Sp.

Četrtek,
16. 10. 2025,
7.49

zloraba judo Vito Dragič

Četrtek, 16. 10. 2025, 7.49

1 ura, 15 minut

Slovenski judoist, obsojen zaradi zlorabe mladoletnice, trajno ostal brez trenerske licence

R. Sp.

Vito Dragič | Foto Sportida

Foto: Sportida

Disciplinsko razsodišče Judo zveze Slovenije je judoistu Vitu Dragiču trajno odvzelo trenersko licenco. Omenjeni tekmovalec in občasni trener je namreč kljub lanski pravnomočni obsodbi zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zlorabo položaja še naprej opravljal delo z mladimi judoisti, danes poroča Dnevnik.

Kot poroča Dnevnik, tekmovalec judo kluba Impol Slovenska Bistrica​ Vito Dragič, ki je kot reprezentant Slovenije v kategoriji nad 100 kilogramov v torek nastopal na tekmovanju za veliko nagrado v Peruju, od konca letošnjega septembra ne sme več opravljati trenerskega dela. Tako so sklenili člani disciplinskega razsodišča Judo zveze Slovenije (JZS).

Kot so pojasnili v javni obrazložitvi, je Dragič, ki je bil maja lani na okrožnem sodišču v Mariboru pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, kršil tako zakon o športu kot tudi temeljna načela juda, to pa, so poudarili v JZS, pomeni hudo disciplinsko kršitev in ravnanje, ki resno ogroža ugled, varnost in etična načela delovanja omenjene zveze.

Lani so namreč Dragiču na sodišču izrekli pogojno obsodbo, v kateri so mu določili kazen leto dni zapora, ki pa ne bo izrečena, če v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Čeprav za osebo, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, velja prepoved opravljanja dela z otroki in mladino na področju strokovnih športnih programov, je Dragič še naprej deloval v športu, kjer je prihajal v stik z mladoletniki, še poroča Dnevnik.

Na odločitev se je pritožila odvetnica Vita Dragiča Teja Godec, ki je prepričana, da je ukrep trajnega odvzema trenerske licence njeni stranki nepravilen in nezakonit. 

Marjan Fabjan
Sportal Oglasil se je Marjan Fabjan: Gre za namerno sproženo "afero"
Metka Lobnik
Sportal Uspeh slovenske judoistke

zloraba judo Vito Dragič
