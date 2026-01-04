Rast v prvo vrgla rokavico Shiffrin, Slovenke brez finala

V Kranjski Gori po včerajšnjem veleslalomu in zmagoslavju Švicarke Camille Rast danes poteka še slalomska tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na štartu tekme, ki se je s prvo vožnjo začela ob 9.30, je pet Slovenk, ki si bodo poskušale priboriti finale (12.15). Prva favoritinja na šestem slalomu sezone je Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v tej zimi v tej disciplini še nepremagana. Po prvi vožnji Američanka za desetinko sekunde zaostaja za včerajšnjo zmagovalko veleslaloma Švicarko Camille Rast. Tretja je njena rojakinja Wendy Holdener. Slovenkam se ni izšlo po načrtih. Ana Bucik Jogan (32.), Caterina Sinigoi (34.) in Lila Lapajna (40.) se niso prebile v finale, Nika Tomšič in Anja Oplotnik pa sta odstopili.

Kranjska Gora gosti šesti ženski slalom sezone, na štartu pa je nekaj smučark, ki bodo izjemni Američanki Mikaeli Shiffrin poskušale preprečiti še šesto zmago. V tej disciplini je Shiffrin v tej sezoni še nepremagana in ima v seštevku za mali kristalni globus maksimalnih 500 točk, kar 220 več od Albanke Lare Colturi. Tretja v tem seštevku je Švicarka Camille Rast, ki je bila včeraj najboljša na veleslalomski preizkušnji. Colturi in Rast bi morali biti najresnejši izzivalki vodilne Američanke. Rast je to dokazala in po prvi vožnji vodi, Colturi pa ni izkoristila postavitve svojega trenerja in odstopila.

Slovenke v tej zimi še niso pokazale voženj, ki bi nakazale, da se lahko podajo tudi v boj za stopničke. Naša daleč najboljša tehničarka je Ana Bucik Jogan. Včeraj je z 29. mestom na veleslalomu osvojila dve točki svetovnega pokala, danes pa svoj zadnji nastop v Kranjski Gori v karieri sklenila kot 32. Caterina Sinigoi je končala dve mesti za njo, Lila Lapajna pa je bila 40. Nika Tomšič in Anja Oplotnik sta odstopili.

Po današnji tekmi se karavana seli v Avstrijo. Zauchensee bo 10. in 11. januarja gostil smuk in superveleslalom, slovenske barve bo tam branila Ilka Štuhec, 13. januarja pa bo ženski nočni slalom v Flachauu.

Kranjska Gora, slalom, prva vožnja: 1. Camille Rast (Švi) 50,24

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 50,34

3. Wendy Holdener (Švi) 51,01

4. Paula Moltzan (ZDA) 51,13

5. Katharina Truppe (Avt) 51,14

6. Emma Aicher (Nem) 51,44

7. Lara Della Mea (Ita) 51,51

8. Anna Swenn Larsson (Šve) 51,52

9. Cornelia Öhlund (Šve) 51,65

10. Dzenifera Germane (Lat) 51,72

...

32. Ana Bucik Jogan (Slo) 53,83

34. Caterina Sinigoi (Slo) 53,98

40. Lila Lapajna (Slo) 54,44 Odstop: Zrinka Ljutić (Hrv), Lara Colturi (Alb), Laurence St. Germain (Kan), Nika Tomšič (Slo), Anja Oplotnik (Slo) ...

