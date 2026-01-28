Vlomili v prostore bencinskega servisa, policija prosi za pomoč

Policija je v zgodnjih jutranjih urah prejela obvestilo o vlomu v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici.

Po do zdaj zbranih podatkih so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov. Z omenjenim kaznivim dejanjem so gospodarski družbi povzročili večjo materialno škodo, ki po sedanjih ocenah znaša več tisoč evrov, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Po izvršitvi kaznivega dejanja so storilci kraj zapustili in odšli v neznano smer. Natančno višino nastale materialne škode še ocenjujejo, so še sporočili s policije.

Policija prosi morebitne očividce za pomoč

Policisti Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in zbirajo dodatna obvestila z namenom izsleditve storilcev navedenega kaznivega dejanja. Ob tem vse morebitne očividce oz. vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije v zvezi z omenjenim vlomom v prostore bencinskega servisa na Ajševici, prosijo, da jih nemudoma sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00, elektronska pošta: pp_nova_gorica.pung@policija.si) oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo ali pa pokličejo na znano interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.