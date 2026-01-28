Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
28. 1. 2026,
14.26

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
bencinski servis vlom Nova Gorica

Sreda, 28. 1. 2026, 14.26

24 minut

Vlomili v prostore bencinskega servisa, policija prosi za pomoč

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska policija, policija | Policija je bila ob 4.32 obveščena o kaznivem dejanju vloma v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici. | Foto Shutterstock

Policija je bila ob 4.32 obveščena o kaznivem dejanju vloma v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici.

Foto: Shutterstock

Policija je v zgodnjih jutranjih urah prejela obvestilo o vlomu v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici.

Po do zdaj zbranih podatkih so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov. Z omenjenim kaznivim dejanjem so gospodarski družbi povzročili večjo materialno škodo, ki po sedanjih ocenah znaša več tisoč evrov, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Po izvršitvi kaznivega dejanja so storilci kraj zapustili in odšli v neznano smer. Natančno višino nastale materialne škode še ocenjujejo, so še sporočili s policije.

Policija prosi morebitne očividce za pomoč

Policisti Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in zbirajo dodatna obvestila z namenom izsleditve storilcev navedenega kaznivega dejanja. Ob tem vse morebitne očividce oz. vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije v zvezi z omenjenim vlomom v prostore bencinskega servisa na Ajševici, prosijo, da jih nemudoma sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00, elektronska pošta: pp_nova_gorica.pung@policija.si) oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo ali pa pokličejo na znano interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

španska policija, droga, zaseg, kokain
Novice Razbili kokainsko mrežo: aretiranih 105 osumljencev #video
bencinski servis vlom Nova Gorica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.