Nepričakovano umrl legendarni oblikovalec: "Nič ne vemo, samo žalost čutimo"

Mnogi ljubitelji računalniških iger na družbenih omrežjih izražajo žalost ob novici, da je pretekli konec tedna v 53. letu starosti nenadoma umrl Viktor Antonov. Šlo je za enega najvplivnejših oblikovalcev in kreativnih vodij v zgodovini industrije videoiger. Med drugim je imel glavno besedo pri oblikovnem razvoju računalniške igre Half-Life 2 iz leta 2004, ki še danes velja za eno najboljših in najbolj prelomnih videoiger vseh časov.

Novico o smrti Antonova, ki se je leta 1972 rodil v bolgarski prestolnici Sofija, tik pred polnoletnostjo pa se je preselil v Pariz, je na družbenem omrežju Instagram delil pisatelj in glavni scenarist računalniške igre Half-Life 2 Marc Laidlaw.

"Tega nisem želel preveč javno razglašati, dokler nisem menil, da je povsem potrjeno. Danes sem izvedel, da je umrl Viktor Antonov, vizionarski kreativni vodja igre Half-Life 2. Ne vem nobenih podrobnosti, čutim samo žalost. Bil je briljanten in izviren. Vse je izboljšal," je Laidlaw zapisal v zgodbi na Instagramu, ki je sicer že izginila, a so jo arhivirali uporabniki drugih platform (vir).

Igra Half-Life 2 je ob izidu leta 2004 v tako rekoč vseh pogledih nadgradila prvenec iz leta 1998, ki velja za eno najbolj revolucionarnih videoiger vseh časov, in pobrala kar 39 nagrad za igro leta. Z več kot 12 milijoni prodanih izvodov je tudi ena najbolje prodajanih videoiger v zgodovini industrije. Foto: Steam

Antonovu, ki je zaslužen za kultno vizualno podobo igre Half-Life 2, predvsem Mesta 17 in okupatorskih nezemljanov, znanih kot Combine – navdih je med drugim črpal iz pozne viktorijanske arhitekture in tako imenovanega brutalizma, značilnega za vzhodno Evropo v času Sovjetske zveze –, so se z objavami na družbenih omrežjih poklonili tudi drugi vplivni akterji iz industrije videoiger, med drugim Raphael Colantonio, šef razvijalca videoiger Arcane, in Pete Hines, nekdanji šef marketinga v velikanu industrije Bethesda Studios.

Sodeloval je pri številnih drugih uspešnicah

Novico o smrti Antonova je na družbenem omrežju LinkedIn v ponedeljek potrdil tudi studio grafičnih oblikovalcev in razvijalcev iger Eschatology Entertainment, ki ga je Antonov ustanovil leta 2022.

Viktor Antonov se je v svoji karieri podpisal tudi pod oblikovni slog v akcijskih videoigrah Dishonored in Dishonored 2, ki prav tako veljata za dva od najboljših naslovov prejšnjega desetletja. Sodeloval je še pri kreativnem razvoju drugih velikih uspešnic, kot so Fallout 4, Wolfensten: The New Order, DOOM (2016) in Prey.