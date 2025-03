Dvojno avstrijsko zmagoslavje, Andreja Slokar osma

Predzadnji slalom sezone svetovnega pokala je največ uspeha prinesel avstrijskemu taboru. Premierne zmage med elito se je veselila Katharina Truppe pred rojakinjo Katharino Liensberger. Na najnižjo stopničko je stopila vodilna po prvi vožnji, Američanka Mikaela Shiffrin. Najboljša Slovenka je bila Andreja Slokar na osmem mestu, Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan pa sta si razdelili 21 mesto.

Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin je prvo vožnjo otvorila izjemno in postavila čas, ki ga nato nobena ni več presegla. Še najbolj se ji je približala Nemka Lena Dürr, ki je zaostajala 43 stotink sekunde. Tretji čas je postavila Švedinja Sara Hector, a bila kasneje po odločitvi sodnikov diskvalificirana. Najboljša slovenska slalomistka v tej zimi Andreja Slokar je nastopila s številko 11 in po prvi vožnji zasedla 5. mesto. V finale sta se prebili tudi Neja Dvornik, ki je bila 17., in Ana Bucik Jogan, ki je bila 24.

V finalu je prva izmed Slovenk napadla Bucik Jogan in na koncu pridobila tri mesta. Kmalu za njo je šla na progo še Dvornik, a vožnja ji ni najbolje uspela in na koncu se je izenačila z rojakinjo. Slokar je v finalu v zgornjem delu napravila manjšo napako in se v cilju izenačila z Italijanko Marto Rosetti, ki je postavila najboljši čas druge vožnje. Na koncu je bilo vse skupaj dovolj za osmo mesto.

Katharina Truppe, šesta po polovici tekme, je v finalu silovito napadla in se zavihtela na sam vrh. Še najbolj se ji je približala Katharina Liensberger, ki je na koncu zaostala le pet stotink. Shiffirn, ki je šla na progo kot zadnja, je ves čas izgubljala in se morala zadovoljiti z najnižjo stopničko. Katharina Truppe se je veselila prve zmage v karieri. Foto: Reuters

Zanimiv ostaja tudi boj za mali kristalni globus. V seštevku discipline vodi odlična Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je z desetim mestom pridobila dve točki proti tokrat 11. Švicarki Camille Rast. Troboju za lovoriko pa se je z današnjim drugim mestom priključila tudi Liensberger, ki je tokrat na svoj konto dodala 80 točk.

Are, slalom, končni vrstni red: 1. Katharina Truppe (Avt) 1:42.08

2. Katharina Liensberger (Avt) 1:42.13

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 51.27

4. Anna Swenn Larsson (Šve) 1:42.30

5. Wendy Holdener (Švi) 1:42.69

6. Paula Moltzan (ZDA) 1:42.78

7. Lena Dürr (Nem) 1:42.87

8. Andreja Slokar (Slo) 1:42.89

Marta Rossetti (Ita) 1:42.89

10. Zrinka Ljutić (Hrv) 1:43.06

11. Camille Rast (Švi) 1:43.13

...

21. Ana Bucik Jogan (Slo) 1.44.36

Neja Dvornik (Slo) 1:44.36 Odstop: Melanie Meillard (Švi), ... Po 1. vožnji: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 51.27

2. Lena Dürr (Nem) 51.70

3. Katharina Liensberger (Avt) 51.79

4. Melanie Meillard (Švi) 51.84

5. Andreja Slokar (Slo) 52.13

6. Katharina Truppe (Avt) 52.18

7. Wendy Holdener (Švi) 52.20

8. Anna Swenn Larsson (Šve) 52.22

9. Zrinka Ljutić (Hrv) 52.30

10. Paula Moltzan (ZDA) 52.32

...

17. Neja Dvornik (Slo) 53.21

24. Ana Bucik Jogan (Slo) 54.24

Slalomski seštevek svetovnega pokala (9/10): 1. Zrinka Ljutić (Hrv) 515 točk

2. Camille Rast (Švi) 474

3. Katharina Liensberger (Avt) 464

...

13. Andreja Slokar (Slo) 200

20. Neja Dvornik (Slo) 95

26. Ana Bucik Jogan (Slo) 47

