Darko Jorgić turnir v Omanu začel z zanesljivo zmago

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagovito začel turnir WTT Contender v Maskatu, kjer je petopostavljeni nosilec. V prvem krogu je s 3:0 (8, 7, 6) premagal Kitajca Xu Feija, njegov nasprotnik v drugem krogu bo v četrtek še en kvalifikant, Indijec Manush Shah.

Če se leto za Darka Jorgića ni začelo najbolj obetavno, saj je na prvem letošnjem turnirju WTT Star Contender v Dohi izgubil proti Nemcu Benediktu Dudi, je nadaljevanje bolj spodbudno. V Maskatu mu je žreb v prvem krogu namenil Xu Feija, 45. igralca sveta, ki se je na turnir uvrstil skozi kvalifikacije. V vseh treh nizih je Jorgić praktično vodil od začetka.

"Vedno je lepo premagati kitajskega igralca, še zlasti zato, ker me je predlani v Dohi premagal v prvem krogu, tako da sem imel z njim negativne izkušnje. Skušal sem se čim bolj taktično pripraviti na njegovo igro, ves čas sem vedel, kaj lahko pričakujem od njega. Dobro sem plasiral žogice in res sem vesel današnje zmage. Jutri me čaka Shah, s katerim sva se v Maskatu pomerila že novembra, bilo je 3:0 zame, ampak danes je bil zelo prepričljiv. Osebno sem v drugem krogu pričakoval Guan-Honga, vendar je Shah igral vrhunsko, tako da bom moral še dvigniti raven igre, igrati pametno, da se prebijem do četrtfinala. Za zdaj igram dobro, počutim se dobro, toda jutri je nova tekma," je po zmagi v izjavi za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal 27-letnik.

V drugem krogu se bo Hrastničan, ki je na najnovejši svetovni lestvici na 15. mestu, pomeril z levorokim Shahom, 69. igralcem sveta. Ta je po uspešnih kvalifikacijah v prvem krogu s 3:0 (6, 6, 5) nadigral 17-letnega Tajvanca Kua Guan-Honga. Če bo tudi ta dvoboj dobil, bo v četrtfinalu najverjetneje njegov nasprotnik drugi igralec sveta in prvi nosilec turnirja, Kitajec Lin Shidong.