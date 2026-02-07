Jorgić v Švici boljši tudi od Pucarja

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v švicarskem Montreuxu zmagal tudi v drugem krogu turnirja top 16, na katerem letos igra 24 najboljših evropskih igralcev. Gladko s 3:0 (5, 8, 7) je premagal Hrvata Tomislava Pucarja in se uvrstil v polfinale.

Tomislav Pucar tokrat ni bil blizu niti nizu. V prvem je 27-letni Hrastničan tekmecu prepustil vsega štiri točke, v naslednjih dveh pa je bil dvoboj bolj izenačen, Darko Jorgić pa je zanesljivo dobil tudi ta dva niza.

V prvem nastopu na turnirju je Jorgić s 3:1 (-12, 3, 8, 8) odpravil danskega tekmeca Jonathana Grotha.