Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
12.40

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić

Sobota, 7. 2. 2026, 12.40

1 ura, 10 minut

Jorgić v Švici boljši tudi od Pucarja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Darko Jorgić | Darko Jorgić | Foto Aleš Fevžer

Darko Jorgić

Foto: Aleš Fevžer

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v švicarskem Montreuxu zmagal tudi v drugem krogu turnirja top 16, na katerem letos igra 24 najboljših evropskih igralcev. Gladko s 3:0 (5, 8, 7) je premagal Hrvata Tomislava Pucarja in se uvrstil v polfinale.

Tomislav Pucar tokrat ni bil blizu niti nizu. V prvem je 27-letni Hrastničan tekmecu prepustil vsega štiri točke, v naslednjih dveh pa je bil dvoboj bolj izenačen, Darko Jorgić pa je zanesljivo dobil tudi ta dva niza.

V prvem nastopu na turnirju je Jorgić s 3:1 (-12, 3, 8, 8) odpravil danskega tekmeca Jonathana Grotha.

Darko Jorgić
Sportal Jorgić preskočil prvo oviro v Švici
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.