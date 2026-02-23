Jorgić obstal v prvem krogu močnega turnirja v Singapurju

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil v prvem krogu turnirja serije WTT grand smash v Singapurju. Ustavil ga je Kitajec Chen Yuanyu, ki je po tesnem obračunu slavil s 3:2 (-6, 8, -10, 11, -8).

Sedemindvajsetletni Hrastničan je stik s sedem let mlajšim Kitajcem, ki na lestvici zaseda 30. mesto, v prvem nizu držal do izenačenja na 6:6, nato pa je Chen dosegel pet zaporednih točk. V bolj izenačenem drugem je sprva vodil Kitajec, po izenačenju na 6:6 pa je pritisnil Jorgić in niz dobil z 11:8.

V tretjem je imel večino časa pobudo Jorgić, 15. igralec sveta in na turnirju 14. nosilec. Vodil je z 10:8, a zapravil obe priložnosti za vodstvo z 2:1 v nizih. Chen ga je kaznoval še z dvema zaporednima točkama za 12:10. Podoben scenarij se je skorajda ponovil v četrtem nizu, ko je imel Jorgić znova dve priložnosti za osvojitev niza. Tudi tokrat ju je zapravil, a nato prišel do tretje in kasneje do izenačenja na 2:2.

Dvoboj je odločil peti niz, v katerem je bolje začel Hrastničan (4:2), nato pa je pobudo prevzel Kitajec in povedel z 9:5. Jorgić se je še približal na 8:9, dve zaporedni točki Chena pa sta odločili zmagovalca.

Jorgić je s tem sklenil nastope na turnirju v Singapurju z nagradnim skladom 1,31 milijona evrov. V kvalifikacijah pa je že prejšnji teden izpadel drugi slovenski predstavnik Deni Kožul.

Turnir v Singapurju s 15 od najboljših 16 igralcev na svetu bo potekal do nedelje.

