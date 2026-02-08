Francoz še drugič zapored v finalu top 16 boljši od Darka Jorgića

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil v finalu turnirja top 16 za najboljše Evropejce v švicarskem Montreuxu. Še drugič zapovrstjo je moral na zadnji stopnički turnirja premoč priznati Francozu Alexisu Lebrunu. Za Jorgića je bil to že šesti nastop v finalu prestižnega evropskega tekmovanja.

Četrtopostavljeni Hrastničan je proti starejšemu od bratov Lebrun izgubil prva dva niza s 6:11, v tretjem pa je nato z 11:9 le strl danes izjemnega 22-letnika, ki je v polfinalu s 3:0 v nizih ustavil svojega mlajšega in bolj uglednega brata Felixa.

Toda to je bilo vse, kar je starejši Lebrun prepustil slovenskemu asu. Tudi četrti niz je namreč zanesljivo dobil z 11:6 in se veselil drugega zaporednega naslova v Montreuxu.

Pred tem je bil trikrat najboljši prav Darko Jorgić, ki je sicer prvič v finalu tega turnirja igral leta 2020, ko je izgubil proti Nemcu Timu Bollu. Rekorderja po številu naslovov sta s sedmimi prav legendarna Boll in Šved Jan-Ove Waldner.

Darko Jorgić je v nedeljo odigral dve tekmi. Najprej je ugnal Nemca Benedikta Dudo, nato pa naletel na previsoko francosko oviro. Foto: worldtabletennis.com

Jorgić je na letošnji turnir prišel dobro pripravljen. Najprej je v petek v osmini finala s 3:1 v nizih ugnal Danca Jonathana Grotha, v četrtfinalu v soboto pa s 3:0 še Hrvata Tomislava Pucarja. V današnjem dopoldanskem polfinalu je četrti nosilec s 3:1 v nizih ugnal Nemca Benedikta Dudo. Potem ko je izgubil drugi niz, se je 27-letni Hrastničan zbral in predvsem v četrtem nizu odčital lekcijo svojemu tekmecu iz nemške bundeslige (Schwalbe Bergneustadt).

Preberite še: