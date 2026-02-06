Jorgić preskočil prvo oviro v Švici

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v švicarskem Montreuxu uspešno začel nastope na turnirju top 16, na katerem letos igra 24 najboljših evropskih igralcev. V prvem nastopu je Jorgić s 3:1 odpravil danskega tekmeca Jonathana Grotha.

Po izenačenem boju v uvodnem nizu je Darko Jorgić, lanski finalist in trikratni zmagovalec tega turnirja top 16, prestavil v višjo prestavo in povsem nadzoroval tekmo.

V četrtem nizu je Slovenec vodil z 9:5, a se je Jonathan Groth vrnil in ga pri pri 9:8 prisilil k odmoru. Kratek odmor je deloval v Jorgićevo korist, saj se je Hrastničan znova zbral in le še zapečatil zmago.

"Prvo igro sem začel nekoliko preveč pasivno, čakal sem na Jonathanove napake, v nekaj menjavah pa sem bil preveč agresiven in sem igral s polno močjo. Uvodna igra je vedno težka in zelo pomembna, kar ustvarja dodaten pritisk," je za organizatorje po zmagi dejal Jorgić.

"Po tem sem našel svoj ritem. V drugi igri sem začel prevladovati s svojim servisom, bolje sem vračal žogico in moja igra je postala bolj stabilna. Izognil sem se hitrim napakam, ki sem jih naredil na začetku tekme. Zadovoljen sem s to prvo zmago. Uvodne runde so vedno najtežje, led je prebit in zdaj gremo naprej," je še napovedal slovenski as.