Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo po koncu sezone zamenjal klubske delodajalce. Hrastničan se je odločil, da bo po sedmih letih zapustil enega najboljših evropskih klubov, nemški Saarbrücken, kariero pa bo nadaljeval na Poljskem pri ekipi Global Pharma Orlicz Suchedniow, za katero že igra njegov reprezentančni kolega Deni Kožul.

Jorgić, trenutno 15. igralec sveta, se je Saarbrücknu pridružil v sezoni 2018/19 in se v njem razvil v mednarodno uveljavljenega vrhunskega igralca.

V tem času je dozorel tako športno kot osebno ter skočil na vrh svetovnega namiznega tenisa. V sedmih letih je postal steber kluba in ena od odločilnih osebnosti najuspešnejšega obdobja v njegovi zgodovini. S klubom je skupno osvojil šest naslovov: tri v ligi prvakov, dva v nemškem pokalu in enega v prvenstvu.

Odločitev je sprejel zaradi družine

"Nikoli ne bom pozabil svojega časa tukaj, uspehov in skupnih izkušenj. A hkrati sem spoznal, da so mi nenehna potovanja med Slovenijo, Nemčijo in turnirji WTT dolgoročno postala preveč. To odločitev sem sprejel zaradi svoje družine, prihodnosti na turneji WTT in velikega cilja, olimpijskih iger 2028," je razloge za odhod navedel Jorgić.

Sedemindvajsetletni Hrastničan bo imel na Poljskem precej manj obveznosti. Igral bo ligo prvakov in le nekatere tekme domačega prvenstva, te bo lahko izbiral sam.

Svojega dela v Nemčiji še ni opravil do konca. Pogodba mu poteče 31. maja, ko je na sporedu finalna tekma nemškega prvenstva.

"Moja pot tukaj še ni končana. V prihodnjih tednih se bom osredotočil na športne uspehe s klubom. Dal bom vse od sebe, da dosežem še kakšen odmeven rezultat," obljublja Jorgić.

Foto: Aleš Fevžer

Ni se pozabil zahvaliti

Trenutno 15. igralec sveta se ni pozabil zahvaliti klubu za vse, kar je ta storil zanj, tudi za skrajšanje veljavne pogodbe z dveh let na eno.

Tudi s klubske strani pa so storili enako. "Darkov odhod je za nas velika izguba, tako na igrišču kot zunaj njega. Dolga leta je oblikoval naš klub in igral ključno vlogo pri njegovem razvoju. Darko je in vedno bo dobrodošel gost v naši dvorani," je za klubsko spletno stran dejal Erwin Berg, športni direktor kluba.

"Seveda smo zaradi te izgube žalostni, a zdaj moramo gledati naprej in poskušati najti način, kako Darka nadomestiti na igrišču. Darko pa bo vedno ostal v naših srcih, vedno bo ostal naš," je še dodal Berg.

Jorgića, ki je, kot sam pravi, v zelo dobri formi, konec tega tedna čaka nastop na turnirju Top 16, na katerem bo nastopilo 24 najboljših evropskih igralcev in na katerem je v zadnjih letih daleč najuspešnejši igralec.

"Letos je cilj polfinale, kar bi bil moj najslabši dosežek v zadnjih letih. Želja je sicer večja, a turnir bo letos še posebno zahteven. Na njem bo nastopilo 24 igralcev, ni pa več tega, da iz posamezne države lahko igrata le dva predstavnika, po novem lahko nastopajo štirje," je še naslednji izziv opisal Jorgić.