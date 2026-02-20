Kožul se je spotaknil že na prvi oviri

Po dolgem času se je na največjih mednarodnih namiznoteniških turnirjev najboljšemu slovenskemu igralcu Darku Jorgiću pridružil tudi reprezentančni kolega Deni Kožul. A Logatčan, 131. igralec na lestvici mednarodne zveze, se je v kvalifikacijah turnirja Singapur Smash z nagradnim skladom 1,32 milijona evrov spotaknil že na prvi oviri.

S 3:1 (4, 7, -9, 7) ga je ugnal deseti nosilec kvalifikacij in 76. igralec sveta, 17-letni Tajvanec Kuo Gwan-Hong.

Slovenec, je dvoboj slabo začel, tekmec je dobil prvih šest točk, v drugem je imel na začetku pobudo, a po izidu 7:7 ni več dobil točke. Nekaj upanja je ponudil tretji niz, v četrtem pa je bil nadarjeni Azijec spet boljši, predvsem po zaslugi štirih zaporednih točk po izidu 5:4.

Turnir, na katerem nastopajo praktično vsi najboljši igralci sveta, je precej razvlečen, saj se bo končal šele 1. marca. Žreba za glavni turnir še niso opravili, Darko Jorgić, 15. igralec sveta, pa bo v njem 14. nosilec.