Ministrstvo: Nadgradnja oddelka za onkologijo UKC Maribor se nadaljuje

Zaplet pri načrtovani nadgradnji oddelka za onkologijo UKC Maribor je očitno rešen, kar pomeni, da se lahko začne tudi druga faza nadgradnje. Z ministrstva za zdravje so danes sporočili, da je pridobljeno dokončno gradbeno dovoljenje. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je izvajalca že napotil na gradbišče, da nadaljuje dela.

Nadgradnja oddelka po neuradnih navedbah zamuja več kot eno leto. Junija prihodnje leto bi morala biti že zgrajena in opremljena dodatna sedemnadstropna stavba ob obstoječem oddelku, a se zaradi neuspešnega dogovarjanja s stanovalci v bližnji stavbi gradnja ni še niti začela. Zaenkrat se izvaja le prva faza nadgradnje, ki zajema zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja in naj bi bila zaključena konec letošnjega leta.

Investicijo vodi ministrstvo za zdravje oz. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Druge faze nadgradnje še niso mogli začeti, ker so se stanovalci na Masarykovi ulici že drugič pritožili na pridobitev gradbenega dovoljenja za sedemnadstropno novogradnjo, ki jo nameravajo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor zgraditi tik ob njihovih domovih. Prvič je pristojno ministrstvo pritožbi zaradi postopkovne napake ugodilo in odločanje vrnilo na mariborsko upravno enoto. Tam so izdali novo gradbeno dovoljenje, a so se stanovalci znova pritožili.

Ministrstvo zavrnilo pritožbo stanovalcev

Kot je danes poročal časnik Večer, je ministrstvo za naravne vire in prostor tokrat zavrnilo pritožbo stanovalcev. To pomeni, da je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno in se lahko začnejo tudi ta gradbena dela.

Informacijo potrjujejo tudi na ministrstvu za zdravje. "Projektant projekta širitve onkologije v Mariboru je urad seznanil z odločitvijo drugostopenjskega organa o izdanem gradbenem dovoljenju. Danes je urad dobil tudi potrdilo o dokončnosti gradbenega dovoljenja. Urad je izvajalca že napotil na gradbišče, da nadaljuje dela," so zapisali.

Ob tem so poudarili, da so sredstva za širitev onkologije v Mariboru zagotovljena. "Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je prejel dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je posredoval UKC Maribor kot uporabnik. Tako je zagotovljena osnova za začetek postopkov za uvrščanje v načrt razvojnih programov," so povedali za STA.

Vrednost projekta je po dokumentaciji 13,3 milijona evrov, zajema pa tudi nabavo dveh novih obsevalnikov z montažo vred v vrednosti nekaj manj kot 6,6 milijona evrov, so dodali.

Za prvi obsevalnik naj bi zagotovili sredstva v višini 3,5 milijona evrov že letos. Zamenjavo obstoječih dveh dotrajanih obsevalnikov je namreč treba izvesti postopno. "To pomeni, da se nov obsevalnik vgradi v prazen bunker, nakar se obsevalniki med seboj skalibrirajo, šele nato se lahko dotrajani obsevalnik odstrani. Postopek potem ponovimo pri vsakem obsevalniku," pojasnjujejo na ministrstvu. Zamenjavo drugega dotrajanega obsevalnika po enakem postopku načrtujejo v začetku leta 2025.

Na skrb vzbujajoče razmere na onkološkem oddelku, ki so posledica tako gradbenih del in zastoja v nadgradnji kot pogostih okvar obsevalnikov, so opozarjali tako zaposleni kot pacienti. Ker država in stanovalci na Masarykovi ulici dalj časa niso dosegli dogovora o odkupni ceni njihovih stanovanj, sta dve onkološki bolnici pozvali ostale onkološke bolnike, da skupaj zberejo razliko v ceni in tako omogočijo drugo fazo nadgradnje oddelka. Po poročanju medijev bi morali zbrati okoli 300 tisoč evrov.