K. M.

Sredi belega dne oropali kombi za prevoz gotovine

Hrvaška policija | Policija je po prejemu obvestila takoj odšla na kraj dogodka in zavarovala območje.

Policija je po prejemu obvestila takoj odšla na kraj dogodka in zavarovala območje.

Danes okoli 12.30 se je v Bujah zgodil predrzen rop. Iz posebnega vozila za prevoz gotovine, parkiranega v Umaški ulici, so ukradli nedoločeno količino denarja, je sporočila istrska policija.

Po prvih informacijah v dogodku na srečo nihče ni bil poškodovan. Policija je po prejemu obvestila takoj odšla na kraj dogodka in zavarovala območje, poroča portal Index. 

Dva ropa varnostnih kombijev v dveh dneh

Na policiji pravijo, da izvajajo vse potrebne ukrepe in dejanja za ugotovitev natančnih okoliščin ropa. "Poteka intenzivno iskanje storilcev, na kraju samem pa poteka tudi preiskava za zbiranje vseh relevantnih sledi," so navedli. 

Spomnimo, da je bil pred natanko dvema tednoma v Bujah prav tako oropan varnostni kombi.

Takrat sta roparja izkoristila trenutek, ko sta bila dva varnostnika v trgovini, in iz službenega vozila vzela nedoločen znesek denarja. Vozilo je bilo v času ropa brez nadzora, tatovom pa je na še vedno nepojasnjen način uspelo vstopiti v kombi in pobegniti z večjo vsoto denarja.

Otok Vir, Hrvaška
Novice Spektakularen rop na Viru: oropala kombi za prevoz denarja in uničila stojnico z lubenicami

