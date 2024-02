Osem evropskih potrošniških organizacij, med njimi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), je v sredo skupaj z evropsko potrošniško organizacijo BEUC vložilo pritožbo zoper tehnološkega velikana Meta. Družbi očitajo, da so obsežne spremembe glede obdelave podatkov nezakonite, so sporočili iz ZPS.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na zvezi potrošnikov, so različne sodne odločbe in odločitve evropskih organov, pristojnih za varstvo podatkov, družbo Meta prisilile k spremembi pravne podlage za zbiranje ter obdelavo podatkov uporabnikov.

Ameriški tehnološki velikan se je zato lani odločil, da v EU uvede plačljivi verziji družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki sta brez oglasov. Brezplačna uporaba družbenih omrežij je še naprej na voljo tistim uporabnikom, ki se strinjajo s ciljanim oglaševanjem.

Evropske potrošniške organizacije v pritožbi opozarjajo, da je obsežno zbiranje osebnih podatkov tehnološkega velikana Meta v nasprotju z načeli splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede zakonitosti, pravičnosti, najmanjšega obsega podatkov in omejitve namena.

"Plačaj ali privoli" – lažna izbira

Izbira "plačaj ali privoli", ki jo je Meta vsilila potrošnikom, je dimna zavesa, ki naj bi prikrila pravo problematiko nezakonite obdelave podatkov, so prepričani v potrošniških organizacijah.

Ta pritožba sledi pritožbi, ki jo je krovna evropska potrošniška organizacija BEUC novembra lani vložila pri organih, pristojnih za varstvo potrošnikov, ter v kateri so obravnavane nepoštene, zavajajoče in agresivne tržne prakse, s katerimi je Meta potrošnikom vsilila lažno izbiro, so zapisali na ZPS. Današnje pritožbe pa temeljijo na GDPR in zakonih o varstvu osebnih podatkov, je pojasnila vodja pravne pisarne na ZPS Petra Lovišček.

Osem potrošniških organizacij, poleg slovenske še češka, danska, grška, francoska, norveška, slovaška in španska, je zato proti Meti vložilo pritožbe pri svojih nacionalnih organih za varstvo osebnih podatkov, ker tehnološki velikan po njihovem mnenju ne spoštuje načel poštene obdelave, najmanjšega obsega podatkov in omejitve namena, ki jih določa GDPR.

Izbira ne omogoča privolitve

Meti očitajo, da nima veljavne pravne podlage, ki bi upravičila množično zbiranje podatkov uporabnikov Facebooka in Instagrama, saj trdijo, da izbira, ki jo ponuja svojim uporabnikom, ne omogoča njihove prostovoljne in zavestne privolitve.

Družbi obenem očitajo, da s svojimi nezakonitimi praksami vzpostavlja oglaševalski sistem, ki temelji na nadzoru, sledi potrošnikom na spletu in o njih zbira ogromne količine osebnih podatkov z namenom usmerjenega prikazovanja oglasov. To je tudi glavni način, na katerega Meta ustvarja svoj dobiček, poudarjajo na ZPS.

"Metina ponudba potrošnikom je samo dimna zavesa, s katero poskušajo prikriti, da gre pri ponujeni izbiri v bistvu prav tako za zbiranje vseh vrst občutljivih informacij o življenjih ljudi, ki jih Meta nato izkoristi s svojim invazivnim oglaševalskim modelom," je dejala namestnica generalnega direktorja BEUC Ursula Pachl.