Test zveze potrošnikov: Najdražje še niso nujno najboljše

Razlike med testiranimi baterijami so precej majhne, so ugotovili pri ZPS. Foto: Reuters

Ker se bližajo prazniki in z njimi lučke, igrače in druge naprave na baterije, je na mestu vprašanje, katere baterije izbrati. Je res treba odšteti veliko denarja za takšne, ki zdržijo dalj časa? Na Zvezi potrošnikov Slovenije so zato po daljšem času ponovno preizkusili, kako se izkažejo baterije AA, in ugotovili, da se prav veliko na tem področju ni spremenilo. Njihova učinkovitost se je nekoliko povečala, a še vedno velja, da so razlike med njimi precej majhne, predvsem pa manjše, kot so razlike v ceni.

Rezultati testa so pokazali, da se med uporabo napetost v bateriji počasi zmanjšuje. "V skladu s standardom za izpraznjeno štejemo baterijo, ki deluje z manj kot 0,9 volta napetosti. V praksi to pomeni, da bo naprava začela delovati počasneje ali pa se celo prenehala odzivati, torej je jasno, da je treba baterijo zamenjati," so pojasnili pri zvezi.

V test so zajeli 15 različnih izdelkov, večinoma po štiri pakirane baterije v paketu.

Baterija mora zdržati vsaj pet ur

Po standardu bi morala baterija zdržati vsaj pet ur.

To mejo so vsi preizkušeni vzorci brez težav presegli tudi pri večji obremenitvi, s katero so želeli ponazoriti obnašanje baterije med igranjem z otroško igračko, kot je daljinsko voden avtomobil.

"Čas do izpraznjenja je pričakovano daljši, ko baterijo izpostavimo manjši obremenitvi. Srednjo obremenitev lahko pričakujemo na primer med predvajanjem glasbe s predvajalnika. Pri manjši obremenitvi, kot primer smo vzeli radijsko uro, baterije zdržijo blizu sto ur. V resnici so si baterije po zmogljivosti precej podobne, zato je morda pomembnejše, da pred nakupom preverite še ceno," svetujejo pri ZPS.

Najboljša stane le 15 odstotkov cene najdražje

Pri cenovni primerjavi je zgodba bistveno drugačna. Baterije so sicer naprodaj v različnih pakiranjih, pri ZPS so se odločili, da kupijo po štiri v paketu. Vedno to ni bilo mogoče, zato so v tem primeru izbrali najmanjše pakiranje, ki je bilo na voljo – običajno z osmimi baterijami, nekatere baterije pa so pakirane po deset kosov.

"Preračun cene na baterijo pokaže, da ena lahko stane od 0,25 evra pa vse do 1,75 evra. "Razlika je torej več kot očitna, pri čemer ponovno poudarjamo, da najdražje baterije v primerjavi z najcenejšimi ponujajo komaj kaj več kapacitete in časa delovanja," so ugotovili.

Zmagovalec testa z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno

Na testu ZPS so se najbolje odrezale Hoferjeve baterije Active Energy Super Alkaline, ki v pakiranju po osem baterij stanejo 2,19 evra. Dražje, ki stanejo od štiri do slabih sedem evrov, so v zlati sredini z oceno dobro, a se med njimi znajdejo tudi takšne za evro in 49 centov.

Povprečno oceno so dosegle baterije za slaba dva evra in tudi dražje, za 4,99 oz. tri evre, ki so jih ocenili z najnižjim številom točk.

Nasvet ZPS: izpraznjene baterije vrnite v prodajalno za reciklažo

Baterije za enkratno uporabo so velika obremenitev za okolje. "Po vsem svetu jih vsako leto prodajo več kot deset milijard, največja težava pa je njihova kemijska sestava, zato jih nikoli ne odvrzite v naravo ali v smeti," so še opozorili potrošnike.

Baterije so nevaren odpadek, ki ga je razmeroma preprosto varno odložiti: velika večina prodajaln, ki ima v ponudbi tudi baterije, mora imeti posodo za brezplačno vračilo izrabljenih baterij. Tako zbrane baterije reciklirajo in v življenje vrnejo lep delež redkih in dragih materialov.