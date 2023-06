Motoristični tolpi zasegli arzenal orožja v vrednosti najmanj milijon evrov in pol

Avstrijska policija je v začetku tedna pri pripadnikih motorističnega kluba Bandidos v Zgornji in Spodnji Avstriji izvedla več hišnih preiskav in zaplenila pravi arzenal orožja in streliva, katerega vrednost ocenjujejo na najmanj milijon evrov in pol. Odkrili so tudi številne predmete z neonacistično vsebino oz. simboliko. Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić je že ocenila, da so zadali pomemben udarec desničarskim skrajnežem.

Policija je hišne preiskave izvedla v ponedeljkovih jutranjih urah. Preiskali so 13 lokacij in prijeli šest osumljencev. V ospredju preiskave je bila lokalna podružnica motorističnega in rockerskega kluba Bandidos, ki naj bi ga v veliki meri sestavljali desničarski skrajneži, poroča danes avstrijski časnik Der Standard.

Kot je na današnji novinarski konferenci razkrila policija, so med hišnimi preiskavami zasegli veliko količino orožja, tudi vojaškega. Zasegli so 70 kosov dolgocevnega orožja in metalcev granat, tudi protioklepnega orožja, 25 avtomatskih pištol oz. brzostrelk, sto pištol, sto dušilcev in okoli tisoč sestavnih delov orožja, iz katerih bi lahko sestavili okoli 500 pištol znamke Glock. Zasegli so tudi okoli deset tisoč kosov streliva. Odkrili so tudi delavnico, v kateri naj bi izdelovali orožje. Tam naj bi ga tudi prodajali.

Del arzenala, ki ga je zasegla avstrijska policija. Foto: Avstrijsko notranje ministrstvo

Policisti so našli tudi "nekaj" prepovedanih drog – kilogram kokaina in pet kilogramov marihuane. Zasegli so še 286 elektronskih nosilcev podatkov in številne predmete z neonacistično vsebino oz. simboliko – od zastav do medalj in literature.

To skladišče so odkrili na neki kmetiji in v kleti lokala "z redečimi lučmi", še navaja Der Standard.

Prijeta šesterica znana po nasilništvu in izsiljevanju

Med prijeto šesterico osumljencev je tudi vodja nekdanje skrajne desničarske skupine Objekt 21, je na novinarski konferenci sporočil avstrijski tožilec. Osumljenci naj bi bili med seboj tesno povezani.

Sicer naj bi bili stari znanci policije. V preteklosti so jih že obravnavali zaradi nasilništva, povzročitve telesnih poškodb in izsiljevanja. Obravnavali so jih tudi zaradi izražanja sovraštva proti migrantom in zaradi antisemitskih izjav. Nekateri so bili zaradi tega tudi obsojeni. Gre izključno za avstrijske državljane, stare od 35 do 50 let, še navaja Der Standard.

Osumljencem grozi od enega pa do 15 let zapora. Ovadili so jih zaradi posedovanja orožja in vojaškega materiala, pa tudi zaradi posedovanja prepovedanih drog.

Pravosodna ministrica zaskrbljena, a zadovoljna

Ministrica za pravosodje Alma Zadić je izrazila zadovoljstvo, da je avstrijskim organom pregona akcija uspela, hkrati pa je izrazila zaskrbljenost zaradi grožnje, ki jo desničarski skrajneži predstavljajo družbi.

"Zaseg avtomatskega orožja je veliko opozorilo, kako nevarna je ta scena," je opozorila na Twitterju. Hkrati pa je ocenila, da je desničarski ekstremizem "resna grožnja naši družbi in demokraciji, proti kateri se je treba boriti z vsemi sredstvi". "Ne smemo dopustiti, da bi sovraštvo delilo našo družbo. Temu se moramo upreti in si prizadevati za odprto in vključujočo družbo," je dodala.