Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
20. 1. 2026,
11.04

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
stanovanja stanovanja stavba Surs statistika gradbeno dovoljenje gradbeništvo

Torek, 20. 1. 2026, 11.04

6 minut

Lani po treh letih načrtovanih več stavb

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gradbeništvo, gradbišče, gradnja, delavec, delavci, nepremičnine. | V letu 2025 je bilo izdano 6.001 gradbeno dovoljenje za stavbe, od tega 3.438 za nestanovanjske in 2.563 za stanovanjske, kar je za en oziroma dva odstotka več kot predlani. | Foto Bojan Puhek

V letu 2025 je bilo izdano 6.001 gradbeno dovoljenje za stavbe, od tega 3.438 za nestanovanjske in 2.563 za stanovanjske, kar je za en oziroma dva odstotka več kot predlani.

Foto: Bojan Puhek

Lani je bilo izdanih okoli šest tisoč gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je dva odstotka več kot predlani in prvo povečanje po treh letih padca. Načrtovanih je bilo manj stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki bodo tudi manjša kot leto prej, je danes objavil državni statistični urad.

Izdano je bilo 6.001 gradbeno dovoljenje za stavbe, od tega 3.438 za nestanovanjske in 2.563 za stanovanjske, kar je za en oziroma dva odstotka več kot predlani.

Skupna površina stavb je merila skoraj 1,8 milijona kvadratnih metrov, kar je šest odstotkov manj kot predlani. Pri stanovanjskih se je medletno povečala za dva odstotka, pri nestanovanjskih pa upadla za 14 odstotkov.

Več hiš, manj blokov

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe je bilo načrtovanih 4.487 stanovanj ali za en odstotek manj kot predlani. V enostanovanjskih stavbah se je število predvidenih stanovanj povečalo za tri odstotke, v večstanovanjskih pa zmanjšalo za sedem odstotkov.

Površina načrtovanih stanovanj je bila medletno večja za dva odstotka. Pri tem se je v enostanovanjskih stavbah povečala za šest odstotkov, medtem ko se je v večstanovanjskih zmanjšala za osem odstotkov. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 169 kvadratnih metrov (v letu 2024 165 kvadratnih metrov), v večstanovanjskih pa 84 kvadratnih metrov (v letu 2024 86 kvadratnih metrov).

Decembra mesečni pospešek

Decembra je bilo izdanih 569 gradbenih dovoljenj za stavbe oziroma za četrtino več kot novembra. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 272 oziroma 1,7-krat toliko kot mesec prej, za nestanovanjske pa 297, kar je enako kot novembra. Skupna površina načrtovanih stavb bo merila 162.526 kvadratnih metrov oziroma 26 odstotkov več kot predhodni mesec. Površina stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 39 odstotkov, nestanovanjskih pa za 13 odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi decembra, je bila predvidena gradnja 451 stanovanj, kar je na mesečni ravni za 12 odstotkov več. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo predvidenih 246 (1,7-krat več), v večstanovanjskih pa 165 (pet odstotkov več). 40 stanovanj je načrtovanih v stavbah za posebne družbene skupine.

Mobilne hiške
Novice Mobilne hišice na Hrvaškem: gradbeno dovoljenje ni potrebno
kanal C0
Novice Izdano gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0
Gradbeništvo, gradbišče, gradnja, delavec, delavci, nepremičnine.
Novice Slovenija maja z največjo mesečno rastjo gradbeništva v EU
stanovanja stanovanja stavba Surs statistika gradbeno dovoljenje gradbeništvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.