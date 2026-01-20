Lani po treh letih načrtovanih več stavb

Lani je bilo izdanih okoli šest tisoč gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je dva odstotka več kot predlani in prvo povečanje po treh letih padca. Načrtovanih je bilo manj stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki bodo tudi manjša kot leto prej, je danes objavil državni statistični urad.

Izdano je bilo 6.001 gradbeno dovoljenje za stavbe, od tega 3.438 za nestanovanjske in 2.563 za stanovanjske, kar je za en oziroma dva odstotka več kot predlani.

Skupna površina stavb je merila skoraj 1,8 milijona kvadratnih metrov, kar je šest odstotkov manj kot predlani. Pri stanovanjskih se je medletno povečala za dva odstotka, pri nestanovanjskih pa upadla za 14 odstotkov.

Več hiš, manj blokov

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe je bilo načrtovanih 4.487 stanovanj ali za en odstotek manj kot predlani. V enostanovanjskih stavbah se je število predvidenih stanovanj povečalo za tri odstotke, v večstanovanjskih pa zmanjšalo za sedem odstotkov.

Površina načrtovanih stanovanj je bila medletno večja za dva odstotka. Pri tem se je v enostanovanjskih stavbah povečala za šest odstotkov, medtem ko se je v večstanovanjskih zmanjšala za osem odstotkov. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 169 kvadratnih metrov (v letu 2024 165 kvadratnih metrov), v večstanovanjskih pa 84 kvadratnih metrov (v letu 2024 86 kvadratnih metrov).

Decembra mesečni pospešek

Decembra je bilo izdanih 569 gradbenih dovoljenj za stavbe oziroma za četrtino več kot novembra. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 272 oziroma 1,7-krat toliko kot mesec prej, za nestanovanjske pa 297, kar je enako kot novembra. Skupna površina načrtovanih stavb bo merila 162.526 kvadratnih metrov oziroma 26 odstotkov več kot predhodni mesec. Površina stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 39 odstotkov, nestanovanjskih pa za 13 odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi decembra, je bila predvidena gradnja 451 stanovanj, kar je na mesečni ravni za 12 odstotkov več. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo predvidenih 246 (1,7-krat več), v večstanovanjskih pa 165 (pet odstotkov več). 40 stanovanj je načrtovanih v stavbah za posebne družbene skupine.