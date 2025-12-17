Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Mobilne hišice na Hrvaškem: gradbeno dovoljenje ni potrebno

Mobilne hiške | Kampi z velikim številom mobilnih hišic bodo morali glede na zakonske določbe zmanjšati zmogljivosti, za prilagoditev pa imajo pet let časa. | Foto Guliverimage

Kampi z velikim številom mobilnih hišic bodo morali glede na zakonske določbe zmanjšati zmogljivosti, za prilagoditev pa imajo pet let časa.

Foto: Guliverimage

Mobilne hišice na Hrvaškem ostajajo opredeljene kot premični objekti, za njihovo postavitev pa ni potrebno gradbeno, temveč le lokacijsko dovoljenje, določa novi zakon o prostorski ureditvi, ki ga je sprejel sabor. Minimalna oddaljenost zazidljivih površin od morja bo po novem zakonu sto metrov v območjih zunaj naselij in 25 metrov znotraj naselij.

Hrvaško javnost je junija razburil primer enega od kampov na otoku Murter, kjer je gradbena inšpekcija za gradbene objekte razglasila več deset mobilnih hišic. Ker mobilne hišice niso imele gradbenega dovoljenja, je odredila njihovo odstranitev.

Novi zakon o prostorski ureditvi, ki začne veljati 1. januarja, pa mobilne hišice opredeljuje kot modularno-montažne premične hišice, za postavitev katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje, prav tako ne glavni projekt, temveč zanje zadostuje lokacijsko dovoljenje.

Kampi bodo morali zmanjšati zmogljivosti 

Zakon določa tudi, da v kampih znotraj naselij v pasu 25 metrov od obale ne sme biti nobenih objektov, niti mobilnih hišic. Zunaj tega pasu jih je mogoče postavljati, a do največ 30 odstotkov pozidanosti kampa.

V primeru kampov zunaj naselja se mobilnih hišic ne sme postavljati znotraj stotih metrov od obalne črte.

Kampi z velikim številom mobilnih hišic bodo morali glede na te zakonske določbe zmanjšati zmogljivosti, za prilagoditev pa imajo pet let časa.

Popolna prepoved etažiranja turističnih objektov 

Zakon o prostorskem urejanju prinaša tudi skoraj popolno prepoved etažiranja turističnih objektov. Izjema so območja hotelov visoke kategorije, kjer pa mora biti najmanj 70 odstotkov nastanitvenih kapacitet v hotelih, do 30 odstotkov pa v drugih nastanitvenih enotah.

Etažiranje bo mogoče šele po izdaji uporabnega dovoljenja za celotno cono, vse etažirane enote pa morajo ostati v funkciji turizma.

Sabor je poleg zakona o prostorski ureditvi v ponedeljek sprejel tudi zakon o energetski učinkovitosti in zakon o gradnji, namen vseh treh zakonov pa je predvsem pospešiti in poenostaviti gradnjo nepremičnin za dostopno bivanje.

