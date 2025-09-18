Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
12.35

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Izdano gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0

kanal C0 | Povezovalni kanal C0 je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva. Projekt ima veliko nasprotnikov, saj del kanala od Broda do Ježice poteka prek vodovarstvenega območja vodonosnika Ljubljanskega polja. Nasprotniki so prepričani, da bo ogrozil čisto pitno vodo v prestolnici. | Foto STA

Povezovalni kanal C0 je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva. Projekt ima veliko nasprotnikov, saj del kanala od Broda do Ježice poteka prek vodovarstvenega območja vodonosnika Ljubljanskega polja. Nasprotniki so prepričani, da bo ogrozil čisto pitno vodo v prestolnici.

Foto: STA

Po poročanju spletnega portala Necenzurirano naj bi upravna enota Mestni občini Ljubljana izdala gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala C0. Dovoljenje še ni pravnomočno, saj je zoper sklep dovoljena pritožba na ministrstvo za naravne vire in prostor v 15 dneh, zoper gradbeno dovoljenje pa v osmih dneh po vročitvi.

Upravna enota Ljubljana je Mestni občini Ljubljana izdala gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno. Zoper sklep je namreč v 15 dneh dovoljena pritožba na ministrstvo za naravne vire in prostor, zoper gradbeno dovoljenje pa v osmih dneh po vročitvi, piše portal Necenzurirano.

Upravna enota je po navedbah portala zavrnila pritožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, Župnije Ljubljana Ježica in več fizičnih oseb, ki imajo v lasti zemljišča na območju kanala C0.

Upoštevati je treba pogoje, je zažugala upravna enota

V sklepu med drugim piše, da bo imel načrtovani poseg ob upoštevanju predpisanih pogojev nebistven vpliv na varstvene cilje zavarovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, zato je z vidika varstva narave ob izpolnitvi pogojev sprejemljiv, navaja portal in dodaja, da so dodani pogoji, ki jih mora investitor pri gradnji upoštevati.

Gre za dovoljenje za 128 metrov pri hipodromu Stožice, ki občini manjkajo, da sklene 12,1 kilometra dolg kanalizacijski kanal C0. Ta bo odpadne vode iz Medvod in Vodic prenašal do centralne čistilne naprave v Zalogu. Občina je vlogo za njegovo izdajo vložila konec junija 2023.

Gorazd Pretnar
Novice Pretnar kanal C0 vidi kot grožnjo za zdravje ljudi

Dolgoleten boj z birokratskimi mlini

Upravna enota je vmes postopek ustavila do pravnomočnosti sklepa agencije za okolje, zoper katerega poteka upravni spor. S sklepom je agencija januarja 2016 odločila, da občini za gradnjo kanala C0 ni treba delati presoje vplivov na okolje in pridobivati okoljevarstvenega soglasja. Postopek se je nato, ko je ministrstvo za naravne vire in prostor po pritožbi občine ocenilo, da je bila ustavitev postopka nezakonita, nadaljeval.

Povezovalni kanal C0 je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva. Projekt ima veliko nasprotnikov, saj del kanala od Broda do Ježice poteka prek vodovarstvenega območja vodonosnika Ljubljanskega polja. Nasprotniki so prepričani, da bo ogrozil čisto pitno vodo v prestolnici.

