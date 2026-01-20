Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Torek,
20. 1. 2026,
Aleksander Sekulić

Torek, 20. 1. 2026, 11.11

Sprememba pri Zenitu

Aleksander Sekulić izgubil službo

Aleksander Sekulić | Aleksander Sekulić ni več trener ruskega Zenita. | Foto Guliverimage

Aleksander Sekulić ni več trener ruskega Zenita.

Foto: Guliverimage

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić ni več trener ruskega Zenita. Vodstvo kluba je po dveh zapordnih porazih v ligi VTB prekinilo sodelovanje z Ljubljančanom.

Nedavno je Aleksander Sekulić podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenijo, tako da bo vodil izbrano vrsto vsaj do konca leta 2027. V nadaljnje reprezentančne izzive se bo lahko podal razbremenjen, saj vzporedno ne bo več opravljal vloge trenerja v klubskem svetu. V tej sezoni je v Rusiji vodil Zenit iz St. Peterburga, po dveh zaporednih porazih v ligi VTB proti Nižjemu Novgorodu in Lokomotivu iz Kubana, ravno njegovem nekdanjem delodajalcu v Rusiji, pa se je upravni odbor kluba odločil, da prekine sodelovanje s 47-letnim Slovencem. Vlogo začasnega trenerja pri Zenitu, ki je v tej sezoni v ligi VTB zbral 13 zmag in osem porazov, je prevzel Maksim Učajkin.

Sekulić je v domovini nabiral trenerske izkušnje pri Slovanu, Triglavu, Kopru, Škofji Loki, Krki in Olimpiji, leta 2017 pa se je prvič odpravil v tujino in deloval na Češkem pri Nymburku. Sprva je bil asistent trenerja in klubu pomagal do dveh naslovov češkega prvaka, nato pa je postal prvi trener in leta 2022 postal še tretjič državni prvak na Češkem.

Aleksander Sekulić je položaj glavnega trenerja Zenita prevzel lani. | Foto: www.alesfevzer.com Aleksander Sekulić je položaj glavnega trenerja Zenita prevzel lani. Foto: www.alesfevzer.com

Istega leta se je preselil v Rusijo, kjer je dve leti zapored vodil Lokomotiv iz Kubana, lani pa je prevzel vodenje Zenita in na vročem stolčku nasledil Španca Xavija Pascuala. Klub je zapustil na petem mestu v ligi VTB, zadnjič pa je vodil Zenit prav proti nekdanjim varovancem. Lokomotivu iz Kubana (85:95).

