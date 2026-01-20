Aleksander Sekulić izgubil službo

Nedavno je Aleksander Sekulić podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenijo, tako da bo vodil izbrano vrsto vsaj do konca leta 2027. V nadaljnje reprezentančne izzive se bo lahko podal razbremenjen, saj vzporedno ne bo več opravljal vloge trenerja v klubskem svetu. V tej sezoni je v Rusiji vodil Zenit iz St. Peterburga, po dveh zaporednih porazih v ligi VTB proti Nižjemu Novgorodu in Lokomotivu iz Kubana, ravno njegovem nekdanjem delodajalcu v Rusiji, pa se je upravni odbor kluba odločil, da prekine sodelovanje s 47-letnim Slovencem. Vlogo začasnega trenerja pri Zenitu, ki je v tej sezoni v ligi VTB zbral 13 zmag in osem porazov, je prevzel Maksim Učajkin.

By decision of the Zenit BC Board of Directors, head coach Aleksander Sekulic has been relieved of his duties.



The team’s preparation for the VTB League regular-season game against MBA-MAI will be led by Maksim Uchaykin, who will serve as acting head coach on an interim basis. pic.twitter.com/lcPbuJwXVq — Zenit Basketball Club (@zenitbasket) January 20, 2026

Sekulić je v domovini nabiral trenerske izkušnje pri Slovanu, Triglavu, Kopru, Škofji Loki, Krki in Olimpiji, leta 2017 pa se je prvič odpravil v tujino in deloval na Češkem pri Nymburku. Sprva je bil asistent trenerja in klubu pomagal do dveh naslovov češkega prvaka, nato pa je postal prvi trener in leta 2022 postal še tretjič državni prvak na Češkem.

Aleksander Sekulić je položaj glavnega trenerja Zenita prevzel lani. Foto: www.alesfevzer.com

Istega leta se je preselil v Rusijo, kjer je dve leti zapored vodil Lokomotiv iz Kubana, lani pa je prevzel vodenje Zenita in na vročem stolčku nasledil Španca Xavija Pascuala. Klub je zapustil na petem mestu v ligi VTB, zadnjič pa je vodil Zenit prav proti nekdanjim varovancem. Lokomotivu iz Kubana (85:95).